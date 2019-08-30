南山人壽上半年稅後獲利223億元 年成長54%

（中央社記者劉姵呈台北30日電）南山人壽今天公布，截至今年第2季止，合併新契約保費新台幣1024億元，合併總保費收入2543億元，稅後淨利223億元，年成長54%，每股盈餘（EPS）1.97元。

南山人壽今天晚間公布經會計師核閱後半年報數字，截至今年第2季止，合併稅後淨利為新台幣223億元，較去年同期大幅成長54%。南山人壽表示，成長的主要原因是因為經常性利息收入穩定成長，加上隨市場情況靈活調整股債部位的資本利得，使今年獲利較去年同期成長54%。

另外，資產總額及股東權益也持續成長，截至今年第2季止，資產總值逾4.7兆元，較去年底成長9%；股東權益為3209億元，較去年底翻倍，達129%；以股本1279億元來看，每股淨值達25.08元。

南山人壽也指出，今年上半年合併新契約保費收入有1024億元；主要保費收入動能來自於針對客戶需求陸續推出多檔投資型保單，包括連結目標到期債券基金及類全委投資型商品等，深獲市場青睞。此外，今年上半年度，投資型商品及健康與意外險的銷售業績也皆較前一年度成長。

南山人壽自2016年9月1日正式成立子公司南山產物保險，自2016年9月30日起為合併報表，南山產物方面，今年上半年的簽單保費收入達25.89億元，較去年同期增加24.9%，主要獲利來自於上半年各險種均有成長，其中旅平險成長達50%，成長最為顯著；車險也有23%成長率。（編輯：鄭雪文）1080830