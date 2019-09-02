更多編輯台推薦新聞：
早安世界》海研船隊109年上半年成軍 國船國造新里程碑
早報

早安世界》海研船隊109年上半年成軍 國船國造新里程碑

米粒南瓜籽作畫 土耳其微型藝術家化腐朽為神奇
國際

米粒南瓜籽作畫 土耳其微型藝術家化腐朽為神奇

9月新制上路一次看 雙北超商咖啡店騎樓禁菸
生活

9月新制上路一次看 雙北超商咖啡店騎樓禁菸

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走
生活

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

東元馬達助攻 今年獲利看5年來次高

最新更新：2019/09/02 12:51
東元今年下半年馬達產品出貨穩健，法人估東元今年業績小幅年增，獲利可望來到5年來次高。中央社記者鍾榮峰攝　108年9月2日
東元今年下半年馬達產品出貨穩健，法人估東元今年業績小幅年增，獲利可望來到5年來次高。中央社記者鍾榮峰攝　108年9月2日

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）東元下半年大馬達訂單穩健，小馬達和電控產品可望增溫，法人估東元第3季業績可望年增低個位數百分點，今年業績小幅年增，獲利看增5%到7%區間，創5年來次高。

展望下半年營運表現，法人指出，東元下半年業績可望受惠訂單和案子挹注，其中大馬達交期較長、訂單明朗，到明年上半年訂單能見度高，預估東元今年大馬達業績可望年增10%。法人預估，東元第3季業績可望年增低個位數百分點。

至於小馬達防爆訂單穩健，美國市場需求持穩，第3季小馬達、電控等產品可望受惠電子業回穩而續增溫，法人預估今年東元小馬達業績可望小幅年成長。

今年高毛利的大馬達占東元整體馬達業績比重可望提升，帶動東元毛利率表現，預估今年東元整體馬達業績可望年增5%到7%區間。

在家電產品部分，法人預估今年東元家電業績較去年持平，另外工程類產品下半年可望受惠案子挹注，預估工程類今年業績可望成長5%左右。

展望今年，法人預期東元今年整體業績可望續超過新台幣500億元，較去年小幅年增，今年毛利率因產品組合調整可望較去年提升，稅後淨利可望來到5年來次高。

東元重電馬達占本業業績比重約4成多，家電占比約1成多，自動化系統占比約1成，機電工程占比約7%到8%。

若從各市場今年成長率來看，法人預估，東元今年中國大陸市場可望兩位數成長幅度，北美市場成長幅度約7%到8%，東南亞可小幅成長，台灣市場相對走緩。（編輯：黃國倫）1080902

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報