東元馬達助攻 今年獲利看5年來次高

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）東元下半年大馬達訂單穩健，小馬達和電控產品可望增溫，法人估東元第3季業績可望年增低個位數百分點，今年業績小幅年增，獲利看增5%到7%區間，創5年來次高。

展望下半年營運表現，法人指出，東元下半年業績可望受惠訂單和案子挹注，其中大馬達交期較長、訂單明朗，到明年上半年訂單能見度高，預估東元今年大馬達業績可望年增10%。法人預估，東元第3季業績可望年增低個位數百分點。

至於小馬達防爆訂單穩健，美國市場需求持穩，第3季小馬達、電控等產品可望受惠電子業回穩而續增溫，法人預估今年東元小馬達業績可望小幅年成長。

今年高毛利的大馬達占東元整體馬達業績比重可望提升，帶動東元毛利率表現，預估今年東元整體馬達業績可望年增5%到7%區間。

在家電產品部分，法人預估今年東元家電業績較去年持平，另外工程類產品下半年可望受惠案子挹注，預估工程類今年業績可望成長5%左右。

展望今年，法人預期東元今年整體業績可望續超過新台幣500億元，較去年小幅年增，今年毛利率因產品組合調整可望較去年提升，稅後淨利可望來到5年來次高。

東元重電馬達占本業業績比重約4成多，家電占比約1成多，自動化系統占比約1成，機電工程占比約7%到8%。

若從各市場今年成長率來看，法人預估，東元今年中國大陸市場可望兩位數成長幅度，北美市場成長幅度約7%到8%，東南亞可小幅成長，台灣市場相對走緩。（編輯：黃國倫）1080902