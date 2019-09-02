核安演習9/9登場 首度進行海上救援演練

（中央社記者吳柏緯台北2日電）今年的核安演習將於9日起連續3天在屏東登場，除了進行無預警的災難演習外，首度與災害防救科技中心模擬地震造成的複合性災難情況，同時進行海上救援演習。

原子能委員會副主委劉文忠說明，歷年的核安演習主要是記取福島核災教訓，每年輪流在不同的核電廠舉行，依位置特性進行不同類型的演習，今年移師到屏東的核三廠。

劉文忠表示，今年的演習有幾個特點，包含進行陸地複合性災害演習，與國家災害防救科技中心（NCDR）合作，針對地震災害設計、在後壁湖進行海上救災與疏散。

原能會核能技術處處長廖家群進一步說明，過去的演習雖然也有納入地震災害，不過這次演習預先透過國家災害防救科技中心的軟體評估地震造成的災害，包含建築物受損、道路中斷等情況，這份資料分析的結果，投入演習模擬。

除了首度與國家災害防救科技中心合作，今年演習也第一次將海上救災與疏散納入。廖家群提到，海上的輻射偵測是跟海巡署合作，海上疏運則與屏東縣政府合作，主要以當地的定期航班與客輪作為疏散工具，定期航班載運較大，一次大約可以疏散100人，客輪一次大約可以載運40到50人。屆時預計會有2到3艘船投入演習。

這次的演習強調「中央跨部會」、「地方跨區域」與「軍民合作」，除了南部的國軍單位投入演習外，中部的化學兵團也會跨區支援，針對各種狀況進行模擬。除此之外，也會有恆春當地居民參與演習。

這次演習會有28位外賓參與，其中16位是駐台使節、4位美國管制單位人員與8位日本的管制人員。劉文忠表示，駐台使節關心在台僑民的情況，因此會到場觀摩，了解如果發生災難時，台灣會怎麼應對。至於美日的管制單位人員，則是行之有年的合作，若美日進行相關演習，台灣也會派員觀摩。

廖家群表示，這次演習也會結合廣播系統，在9月10日上午10時，利用災防告警細胞廣播訊息服務（CBS）、手機簡訊、市話及民防廣播系統同步通知演習地區民眾，同時透過國家災害防救科技中心與屏東縣政府LINE群組，以及警察廣播電台提供演習訊息。（編輯：張均懋）1080902