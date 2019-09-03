印尼禁鎳礦出口 燁聯加速在當地設不鏽鋼廠

（中央社記者韋樞台北3日電）全球最大鎳礦供應國印尼宣布明年元月起禁止鎳礦出口，市場推測鎳鐵和不鏽鋼成品價將大漲，加上大陸不鏽鋼廠大量低成本生產，燁聯決定，順利的話明年中於印尼設廠，免於遭人鎖喉。

倫敦金屬交易所（LME）鎳期貨今晨收盤在每公噸1萬8028美元，相較今年元月2日收盤價1萬825美元，上漲66.54%。

台灣區鋼鐵公會表示，印尼不希望天然資源低價出口，不但未創造產品附加價值，也沒有增加就業機會和國際發話權，目前僅剩下印尼國內擁有配額的鎳廠提煉，進一步做到鎳鐵或純鎳才能出口，讓整體鎳產能降低，相對推升市面上鎳鐵、純鎳和廢不鏽鋼現貨價。

燁聯主管表示，印尼禁止鎳礦出口，市場預期心理認為鎳鐵、純鎳和廢不鏽鋼勢必大漲，燁聯有能力從廢不鏽鋼來煉鋼重新做不鏽鋼成品，但擔心市場能否接受這種高成本。

燁聯主管指出，除了大陸青山集團在印尼設廠煉鋼外，最新的是另一家大陸的德龍不鏽鋼廠預計10月開出產能，預計年產200萬公噸不鏽鋼成品，這兩家大陸的不鏽鋼廠聯合起來，未來恐怕在市場發話權更大。

燁聯主管說，燁聯在印尼也擁有礦權，但先前因用地取得問題，建廠的速度較慢，目前已另尋一塊地建廠，順利的話，明年中可以開始動土興建，先蓋好第1期從鎳礦一路做到年產100萬公噸不鏽鋼成品廠，後續第2期再擴建年產100萬公噸不鏽鋼廠，如此才能不受人控制。

鋼鐵公會表示，不鏽鋼製程主要是煉鋼、鋼胚、熱軋鋼捲、冷軋鋼捲；台灣的不鏽鋼廠主要是購自印尼或日本的鎳鐵及廢不鏽鋼品來煉鋼，每年進口各約20萬公噸；近年由於大陸青山集團在印尼鎳礦區附近設廠，煉鋼成本比台灣便宜得多，甚至可以一路做到冷軋鋼捲，使得台灣不銹鋼廠大都向青山購買產品。

目前青山集團在印尼年產鎳鐵約200萬公噸，不鏽鋼成品年產約300萬公噸，規模夠大，具有左右市場供需與價格能力。（編輯：鄭雪文）1080903