5G當紅 統一投信推首檔全球智聯網AIoT基金

（中央社記者韓婷婷台北3日電）迎接5G新世代，相關題材已成為當紅炸子雞，更被法人視為投資顯學，搶搭順風車，統一投信搶先市場推出國內首檔聚焦全球智聯網AIoT商機的股票基金，預定23日展開募集。

統一投信表示，美國與中國從貿易戰打到科技戰，過程中突顯了兩大強國在發展5G領域的競賽，任一方都有取得領先權、主導權的必勝意志。5G之所以重要，因其高速傳輸與低延遲特性，正是串聯人工智慧（AI）與物聯網（IoT）的關鍵技術，而AIoT就是未來科技智慧新世代的代名詞。

統一全球智聯網AIoT基金擬任經理人林鴻益表示，AIoT（Artificial Intelligence of Things，智聯網），是AI與IoT的深度結合與應用。AIoT可幫助企業減少成本、提升效率、發掘新商機、甚至可以幫助企業發展出新的營運模式，應用的產業無所不包。目前主要應用領域為製造業的智慧工廠，以及生活中的智慧家居、自駕車、智慧零售、智慧醫療等。

林鴻益指出，全球科技的發展大趨勢，正在進入智慧生活新世代，AIoT勢必成為最熱門的科技應用顯學，重塑產業價值鏈，帶動AI演算、量子電腦、雲端服務、邊緣運算、5G網路等相關技術領域創新發展，引領第4波科技創新，蘊藏無限新商機。

根據市場研究機構TBR預估，受惠發展AIoT所需的雲端服務、IT服務、ICT（訊息和通信技術）基礎設施和連接等業務蓬勃發展，商業IoT市場自2019年至2024年的年均複合增長率達24.8%，屆時整體營收將成長至1.4兆美元。

針對美中爭霸的紛亂局勢，部份投資人擔心拖累5G與AI發展進度。林鴻益表示，美中之爭或許會造成產業發展過程的小亂流，但「趨勢不會改變，只是版塊挪移」，因此，投資AIoT以全球布局角度最佳。

目前美國在AI、雲端等領域領先中國；在IoT領域目前還沒有明顯的領導者。至於在連接AI與IoT中間扮演關鍵角色的5G，中國則佔據領先地位。統一全球智聯網AIoT基金選股主要聚焦於提供及導入AIoT相關企業。（編輯：鄭雪文）1080903