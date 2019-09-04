大江8月營收探低 3外資下修目標價

（中央社記者吳家豪台北4日電）生技股大江生醫8月營收新台幣6.13億元，創1年多來新低，日系、美系外資調降評等至劣於大盤、賣出，目標價降到275元、270元；歐系外資維持優於大盤評等，目標價降到370元。

大江今天跳空開低以280.5元、下跌26.5元開出，摜破300元大關，盤中低點下探278.5元、跌幅約9.3%，截至10點，成交量超過4300張。

日系外資發布研究報告表示，大江8月營收月減25%、年減24%，累計7到8月營收14.34億元，僅達成市場預期第3季營收的53.5%，原因除了訂單能見度不佳，中國及新興市場客戶也需要更多時間去化庫存，因此將大江今明後年每股盈餘預估值下修8.5%、12.7%、18.6%至17.84元、21.14元、24.07元，投資評等從「買進」降至「劣於大盤」，目標價從466元下修到275元。

美系外資指出，由於營收成長動能不佳、訂單能見度偏低，大江預期今明年營收將成長30%的目標恐難達陣，儘管大江已主動開發新產品及取得新客戶，仍需要時間培養新訂單，意味著獲利不確定性升高，將2019年、2020年、2021年每股盈餘下修5%、10%、13%至17.62元、19.11元、22.42元，投資評等從「中立」調降至「賣出」，目標價從360元下修到270元。

歐系外資則相對樂觀，維持大江「優於大盤」評等，看好大江仍將受惠於健康食品長期需求成長；但考量中國市場成長率修正、重新評估營收回溫時間點，將2019年、2020年、2021年每股盈餘下修10%、22.2%、21.3%至18.06元、20.54元、27.57元，目標價從435.16元調降至370元。（編輯：鄭雪文）1080904