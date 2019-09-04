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首頁 / 產經

台灣巴拉圭優惠關稅5日生效 開拓南美商機

最新更新：2019/09/04 10:59

（中央社記者廖禹揚台北4日電）經濟部國際貿易局今天表示，台灣與巴拉圭經濟合作協定（ECA）後續與關稅調整相關決議文已完成必要法律程序，將自9月5日起正式生效，有助深化雙邊合作、開拓南美洲商機。

台巴ECA去年2月28日生效實施，並在去年6月召開第1屆台巴經濟合作協定聯合委員會，討論關稅配額及關稅調整議題，貿易局今天發布新聞稿表示，雙方已就相關的第3至6號決議文，相互通知完成必要內部法律程序，將自5日起正式生效。

其中巴拉圭調降台灣米粉產品輸巴關稅至2%，並調降梭織物、針織品、手提袋等13項產品輸巴關稅。

台灣則給予巴拉圭31項產品優惠關稅及配額待遇，包括巴拉圭輸台蔗糖每年6萬公噸配額內免關稅，巴拉圭輸台冷凍豬筋分5年降至零關稅，馬黛茶等29項產品立即降至零關稅等。貿易局表示，前述調降關稅產品，台灣2017年自巴拉圭進口額54.2萬美元，均無損國內產業，且有助鞏固邦誼、深化雙邊經貿關係。

貿易局指出，巴拉圭是南方共同市場（MERCOSUR）成員，與巴西、阿根廷、烏拉圭享關稅優惠，且近10年來平均經濟成長率維持4%以上，是台灣進入南方共同市場的重要夥伴。

貿易局並表示，台巴ECA生效迄今，效益已逐漸顯現，今年1到6月雙邊貿易總額達4768萬美元，較去年同期成長88%，其中台灣自巴國進口2249萬美元、對巴出口2519萬美元。（編輯：林興盟）1080904

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