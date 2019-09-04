亞德客需求回溫緩慢 美系外資維持減碼評等

（中央社記者吳家豪台北4日電）氣動元件大廠亞德客-KY受需求回溫緩慢影響，8月營收僅年增5%，美系外資維持減碼評等和目標價200元；日系外資認為自動化產業景氣將於今年底前落底，維持買進評等，但目標價降到382元。

亞德客截至11時，股價最高323元、上漲6元、漲幅1.89%，成交量超過400張。

美系外資發布研究報告指出，亞德客8月營收新台幣13.35億元，與7月持平、年增5%，累計7到8月營收僅達成市場預期第3季財測的63%。

美系外資認為，亞德客業績已在第2季達到高峰，預期第3季營收將季減9%、年增4%，由於中國工具機及氣動產業需求不振，未來數個月需求恐難回溫，故維持亞德客「減碼」投資評等與目標價200元。

日系外資表示，近期拜訪大中華區自動化產業公司，發現中國市場氛圍低迷，在總體經濟不確定的環境下，業界仍審慎評估投資，因此將亞德客2019年、2020年每股盈餘預估值下修2%、3%至15.27元、17.37元，目標價從428元下修到382元。

不過，日系外資認為自動化產業景氣將在今年第3季或第4季落底，中國市場將率先回溫，主因中國往智慧製造轉型、勞工成本持續上漲、5G和電動車需求增加，氣動設備產業可望受惠，故維持亞德客「買進」投資評等。（編輯：鄭雪文）1080904