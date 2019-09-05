亞德客-KY第3季業績看年增 下半年較去年同期佳

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）氣動元件大廠亞德客-KY 9月業績仍須觀察美中貿易戰下客戶拉貨力道，法人估9月業績維持7月和8月水準，第3季業績可望年增，下半年業績可較去年同期佳。

展望今年營運，亞德客-KY指出持續開發新產品和新客戶提高市占率，不過目前市場需求回溫狀況仍較預期慢，若要達成今年初預期的全年度營收成長率，將有一些難度。

美系外資報告表示，亞德客-KY在8月平均每天出貨大約在人民幣1200萬元左右，亞系外資指出，7月平均出貨約人民幣1100萬元。若從應用來看，美系外資表示，包裝機械和電池產業應用相對較佳，不過中國整體氣動元件市場景氣仍趨緩。

另一家亞系外資表示，整體經濟大環境仍有不確定性，中國產業投資仍受到牽動，設備業訂單能見度低於2個月到3個月，中國整體設備業市況仍不明朗。

展望第3季，法人預估亞德客-KY在9月業績可維持7月和8月水準，第3季業績可站上新台幣40億元，較第2季減少約9%到10%，比去年同期年增約4%，預期下半年業績可較去年同期佳，不過今年初公司預期年成長10%的目標可能有挑戰。

亞德客-KY自結8月合併營收新台幣13.35億元，比7月持平，較去年同期12.66億元增加5%。累計今年前8月自結合併營收104.52億元，較去年同期107.76億元減少3%。公司指出美中貿易摩擦使得部分客戶對需求觀望。

目前中國大陸占亞德客-KY整體業績比重達9成多，亞德客-KY主要競爭對手包括SMC、Festo、和其他中國大陸廠商、台廠和韓廠等。（編輯：黃國倫）1080905