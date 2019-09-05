有線電視產業將拜會NCC 提鬆綁法規等3訴求

（中央社記者江明晏台北5日電）「有線電視估年底會跌破500萬戶」，台灣有線寬頻協會新任理事長鄭俊卿憂心產業大餅越來越小，將率團拜會NCC，提出5G時代新商機、鬆綁法規拉齊管制、維持市場秩序等3大建言。

台灣有線寬頻協會（CBIT）4日改選理監事，由凱擘大寬頻董事長鄭俊卿擔任理事長，將在10日領軍理事成員和有線電視業界董事長、總經理等，拜會國家通訊傳播委員會（NCC），代表產業界提出對有線電視未來發展的建言，盼整合力量開創新商機，力抗有線電視產業困境。

鄭俊卿今天表示，有線電視產業餅越來越小、越薄，估計全台今年底會跌破500萬戶，這是過去不敢想像的局面。來自MOD自組頻道的競爭、境外OTT大軍壓境、非法的盜版機上盒等，都對有線電視造成很大的威脅。

NCC統計顯示，今年首季全台有線電視收視戶504.2萬戶，普及率57.6%，已連續6個季度下滑，用戶數相較2017年第3季的524.8萬戶，減少了20萬戶，等於每個月都有超過1萬戶家庭「剪線」，下滑趨勢不容小覷。

為打破困境，鄭俊卿提出有線電視未來發展的建言，第一，迎向5G時代，有線電視業者將可走出一條新路；第二，數位經濟來臨，盼主管機關鬆綁法規，並在修法之前拉齊管制；第三，尊重產業商業機制，維持市場秩序。

鄭俊卿曾是台灣大哥大總經理，有豐富的電信產業經驗，站在電信與有線電視兩大產業之間，他看好「MSO（有線電視系統業者）未來的機會不在頻道內容，而是在固網到家裡的那一條線」，由於5G屬於高頻段，在巷弄內需要很多小型基地台、室內覆蓋表現也差，未來有線電視提供寬頻固網、WiFi的角色很重要，將能補強室內涵蓋，「5G不會取代固網，會相輔相成」。

他進一步說，5G強調智慧家庭，家庭IoT設備之間的連網、智慧音箱的普及化、甚至未來要靠聲控轉電視台等等，都要靠WiFi，有線電視產業希望未來能和電信業者有更多合作。

在法規方面，有線電視跟中華電信的MOD（IP TV）一樣提供用戶視訊服務，卻分屬「有線廣播電視法」及「電信法」規範管理，尤其NCC在今年初開放中華電信MOD可自組頻道後，更引發有線電視業者反彈，認為有線電視受限黨政軍條款、訂戶數不得超過總用戶1/3、收視費率審核、經營區等管制都應鬆綁。

鄭俊卿表示，迎向數位經濟時代，數位匯流是跨產業的，盼鬆綁法令、拉齊管制，在同一個規管環境下讓產業去競爭，對未來的發展也比較正面，「修法要跟得上技術演進，否則就有很多漏洞，導致不公平競爭」。

由於修法曠日費時，他建議，NCC可用行政命令將MOD用戶數納入全台有線電視總用戶數做為分母計算，貼合產業現況，待修法後回歸法源，以彈性方法解決等待修法的過渡期。

另外，近期市場「斷訊」風波頻傳，問題出在頻道代理商與授權金談不攏，NCC介入調處，也難以解決。

鄭俊卿盼NCC「尊重市場機制、維持產業秩序」，畢竟商業用戶和頻道是屬於商業協商機制，未來分組付費後，有線電視也是朝這個方向發展；而在維持產業秩序方面，他期盼，NCC能鼓勵「破壞式技術、破壞式商業模式」的創新業者，帶動鯰魚效應，而不是用「破壞式價格」掀起殺價競爭，導致惡性循環，別讓鯰魚變成鯊魚，產業才能更好。

針對OTT產業，他則認為，有線電視和OTT不是互斥，反而是互補關係，但外來OTT業者太強勢，應該共同納入規管，並扶植本土的OTT，帶動整個生態鏈，從內容產業開始「越長越大」。（編輯：林孟汝）1080905