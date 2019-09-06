興達海基目標全產能生產 2022年營收衝百億

（中央社記者韋樞高雄6日電）中鋼集團旗下興達海基公司董事長王亞洲表示，興達海基預計2021年達全產能，2022年營收上看百億元；目前正在談第2筆訂單，未來幾年全力做好水下基礎製造工作，2025年後進軍亞洲。

中鋼集團旗下興達海洋基礎公司今天與丹麥離岸風電開發商沃旭能源在高雄港74號碼頭，共同為首座台灣製水下基礎轉接段（Transition Piece，TP）舉行試製完工典禮。

王亞洲表示，今天只是離岸風電水下基礎轉接段的試製，預計第1個真正的轉接段實品要到今年底、明年初才能完成，同時再連接到水下基礎等，要到明年5月至7月間完工。

王亞洲指出，興達海基同步在興達港興建水下基礎製造基地，於去年4月15日舉行動土典禮，目前建廠工程順利進行，預估今年底完工，明年開始產製管架式水下基礎（Jacket）。興達海基協同供應鏈廠商同步利用這段時間快速學習，估計2021年可達到每個月產製4座水下基礎的量產目標。

他說，2021年達到每個月產製4座水下基礎的量產目標，2022年全年可製造48座到50座風機的水下基礎，屆時興達海基公司年營收可望上看新台幣百億元，估計在2025年之前，興達海基全力供應國內離岸風電所需結構零組件。

另外，亞洲的離岸風電市場也大有可為。他強調，日本近來才規劃好離岸風電的計畫，初步了解有4個風場可設置離岸風電；此外，越南和其他東南亞國家的海岸線非常長，雖然目前不知道這些國家對離岸風電的規劃，但興達海基未來會朝成為亞洲離岸風電計畫水下基礎的重要供應中心邁進。（編輯：楊凱翔）1080906