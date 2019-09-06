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美BERI投資環境風險評估 台灣維持全球第4

最新更新：2019/09/06 15:59

（中央社記者廖禹揚台北6日電）經濟部表示，根據美國商業環境風險評估公司（BERI）最新發布的投資環境風險評估報告，台灣排名與上次持平，維持全球第4名，總分64分，次於瑞士、挪威、新加坡。

經濟部表示，這次評分雖較上次下滑1分，但名次維持不變，分數退步主要受政治風險影響。展望2020年分數可能下滑至63分，維持全球第4，2024年分數可能上升至66分，但名次可能下滑至第7名。

BERI每年4月、8月及12月發布「投資環境風險評估報告」，針對營運風險、政治風險及匯兌風險等3大指標，以跨國企業角度，評估企業在各國從事投資可能獲利情形，以評鑑各國投資環境優劣。

台灣這次在政治風險指標評分為44分，較上次下滑2分，名次也下滑2名至第20名。在營運風險及匯兌風險則分別維持與上次評比相同的全球第4名及第1名。

整體而言，台灣在亞洲地區排名第2，僅次於新加坡，其他亞洲國家的全球排名分別為南韓、日本並列第5名，印度第13名、馬來西亞第15名、越南與印尼第21名、中國大陸第25名、菲律賓第27名、泰國第36名。（編輯：郭萍英）1080906

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