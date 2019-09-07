經部執行APEC O2O倡議4年 助中小企業數位轉型

（中央社記者劉姵呈台北7日電）經濟部中小企業處5至6日率團參加「第25屆APEC中小企業部長會議」，過去4年來，共計辦理27場O2O會議，超過500個團隊、3萬2000人次參與，有助中小企業數位轉型。

經濟部中小企業處發布新聞稿指出，今年度APEC中小企業部長會議主題為「全球化經濟下之中小企業融資與數位轉型」（SMEs Financing and Digital Transformation in a Globalized Economy），鼓勵會員體推廣中小企業及新創事業的數位轉型、擴展中小企業融資機會，並將中小企業全球化融入競爭策略。

中企處表示，經濟部常務次長林全能以「微中小企業數位轉型促進創新生態圈永續發展」為題發表專題報告，呼應APEC年度主題「鏈結人群 建構未來」（Connecting People, Building the Future），且總結2016年至2019年以來，台灣與菲律賓、馬來西亞、泰國、越南、智利等5個會員體執行「APEC O2O倡議」成果。

中企處也指出，過去4年共計辦理27場O2O會議，超過500個團隊、3萬2000人次參與；今年與菲律賓、泰國及俄羅斯執行「APEC城鄉創新生態圈倡議」，共舉辦4場活動，鼓勵在地中小企業於商業上運用IoT與科技，強化地方產業聚落與創新構想結合，解決城鄉經濟發展落差問題。

中企處表示，台灣與各會員體攜手合作，透過公私部門協力與跨論壇合作，有效協助中小企業數位化能力建構、鼓勵在地中小企業運用IoT與科技、鏈結中小企業與跨國企業、提升青年與婦女創業，強化經營海外市場的商業模式。

此外，為協助中小企業迎接數位浪潮，此次會議期間也與APEC主辦會員體智利共同舉辦「APEC中小企業O2O創新創業國際論壇」，聚焦分享探討數位時代的新願景，運用數位科技掌握全球商機等面向的前瞻思維及寶貴經驗。

中企處也表示，為了延續9月於智利辦理O2O活動的能量，菲律賓向來為台灣在中小企業領域的堅實夥伴，今年最後場次將在10月28至29日於菲律賓馬尼拉舉行，協助中小企業運用數位科技掌握O2O商機，強化數位競爭力，並尋找活絡地方產業聚落策略，擴散城鄉創新效益。（編輯：張均懋）1080907