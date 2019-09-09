國光生8月營收起飛 下半年拚逆轉勝

（中央社記者韓婷婷台北9日電）生技疫苗廠國光生下半年進入產業旺季，8月受惠流感疫苗訂單開始出貨，單月營收衝上新台幣2.15億元，月增861.02%，年增49.27%，創歷史次高。

國光生累計前8月營收4.03億元，年增27.03%。

國光生表示，第3季有賽諾菲訂單貢獻，第4季則有政府採購四價流感疫苗訂單接棒，營運可望從8月開始起飛，目標是在今年底前完成國內公費流感疫苗訂單，不過實際出貨則仍需視實際驗收狀況而定，如果能順利交貨完成，有助於今年營運表現，下半年力拚逆轉勝，扭轉虧損。

國光生技表示，新台幣22.75億元增資案5月底已完成，增資後預定投入第2充填線建置，規劃新產能在2021年下半年開出，除滿足本身及客戶未來需求外，可因應全球對無菌充填不斷擴大的需求。

國光看好中國大陸和東南亞市場對流感疫苗、腸病毒疫苗的需求，隨著新產能投產，期望2021年起有爆發性成長。

國光生技是國內主要疫苗供應廠商，也是老牌生技公司，1965年成立，是亞洲唯一獲得歐盟GMP認證與美國食品暨藥物管理局（FDA）認證的流感疫苗製造廠，同時是台灣唯一符合PIC/S GMP規範人用疫苗生物製劑廠，是公費疫苗的主要供應商。

國光生今天早盤受到營收利多激勵，一度衝上27元，創下近3年半來新高，不過在創高後短線獲利了結賣壓跟著出爐，股價由紅翻黑，跌幅超過1%。（編輯：鄭雪文）1080909