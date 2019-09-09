前8月房市移轉量 新北淡水區擠進6都前3名

（中央社記者韋樞台北9日電）房仲統計前8月6都各區房屋買賣移轉量，新北淡水區移轉量4871棟，擠進前3名，直追第2名的中壢區，房仲認為，淡水區生活機能改善，房價合宜，吸引人口進駐。

中信房屋累計6都前8月最新的建物買賣移轉統計，結果顯示過去被熱烈討論房市多空的新北市淡水區，以黑馬之姿位居移轉量的第3名，而桃園市桃園區、中壢區分別以6318棟、4924棟居第1、2名。

6都前8月最新累積買賣移轉量，台北市前3名分別是內湖區2638棟、中山區2569棟、大安區1745棟；新北市為淡水區4871棟、板橋區3986棟、新莊區3631棟；桃園市為桃園區6318棟、中壢區4924棟、楊梅區2886棟。

台中市為北屯區4050棟、西屯區3969棟、北區2532棟；台南市為2859棟、東區為1982棟、安南區1298棟；高雄市為鳳山區3060棟、三民區3053棟、楠梓區2694棟。

中信房屋營銷部研展室副理張漢超指出，縣制時代的桃園，中壢比當時的桃園市更熱鬧，後來在地方政府的策略規劃下，重塑兩地的市容與商圈，現今的桃園區已是商業發展欣欣向榮的行政區，同時也分流了部分中壢擁擠的人潮。

今年8月以來桃園區的遷入人口已有1萬4569人，為桃園市之首，中壢區以1萬3350人居次，在人口帶動房市需求的前提下，民眾於桃園市區置產時，會考量商圈、區位、房價等因素，桃園區及中壢區脫穎而出，未來當桃園捷運路網更完善後，也可望再次推升桃園市整體房市的交易氛圍。

至於向來是房市多空論戰的新北市淡水區，在經歷房市休整過後，目前已可維持穩定交易量。張漢超表示，淡水區是以商業發展的行政區，當地房地產交易主力多沿中山路、文化路、中山北路、淡江大學周邊發展，近年交易區域已向外延展。

隨著淡海地區家樂福進駐、輕軌通車後，人氣向淡水外圍發展，注入不少活力，也緩解淡海地區房市賣壓沉重。今年以來淡水房市買賣移轉量居高，應與消費者接受區域內生活機能改善、退出高房價的雙北市中心、選擇房價CP值相對較佳的因素有關。（編輯：楊凱翔）1080909