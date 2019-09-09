全球伺服器今年出貨量 市調：估與去年相當

（中央社記者潘智義台北9日電）市調機構集邦科技指出，為避免受美中貿易戰波及，部分廠商將高階伺服器產線移回台灣，但良率有待提升，恐影響今年出貨量，整體而言，今年全球伺服器出貨量仍與去年相當。

集邦科技（TrendForce）表示，受美中貿易戰波及，上半年伺服器產業需求低於預期，下半年新平台驅動力道不足、中國資料中心需求疲軟，但受惠於北美資料中心代工出貨持續成長，全年出貨量仍可望維持去年水準。

集邦科技資深分析師劉家豪表示，美中貿易協商至今仍未達成共識，雖然多數伺服器代工廠已於2018年提早因應，但整體伺服器供應鏈的移轉仍影響今年上半年的訂單需求。例如Microsoft Azure與Google等北美雲端服務業者，已陸續要求代工夥伴轉移高階的Level 6伺服器產線至台灣，以避免未來潛在的關稅成本，但受到產線良率問題影響，下修出貨量，預估要到今年底甚至2020年後才會恢復。

不過，AWS與Facebook的多數製造產線仍留在中國，由客戶吸收大多數訂單的關稅成本，因此全年出貨並沒有太大的影響。

另外，受美國禁令影響，使今年中國市場的伺服器出貨量較去年下滑約4%。在資料中心主要供應商，如華為、曙光受禁令限制下，終端客戶已逐漸轉移訂單至浪潮（Inspur），加上大規模資料中心部署，以及運營商建置的伺服器，絕大多數採用中國國內業者製造的伺服器產品，預估今年浪潮出貨量將年成長10%。

整體而言，2019年全球伺服器出貨規模將與2018年相近，最主要的成長動能仍來自於北美品牌廠，整體市占約4成。就市場區隔來分析，商務型伺服器（Enterprise Server）仍占大宗，但隨著企業轉型至雲端服務，商務型伺服器業者已面臨市場縮水的挑戰，取而代之的是大規模網路型資料中心的興起，未來5G建置也將推升電信運營商與雲端業者的需求。

TrendForce預測，應用於資料中心的雲端業者、電信業者租用與自建資料中心的超大規模伺服器（Hyperscale Server）今年市占率將接近33%，2020年可望達到近4成的水準。（編輯：楊凱翔）1080909