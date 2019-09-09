立凱8月營收21個月新高 年增623.47%

（中央社記者韓婷婷台北9日電）電池正極材料磷酸鐵鋰廠立凱-KY，受惠汽車啟停電池與儲能電池訂單出貨挹注下，8月營收新台幣5471萬元，創21個月新高，單月營收較去年同期大幅成長623.47%。

立凱累計1至8月營收2.92億元，較去年同期成長131.48%。立凱表示，汽車啟停電池與儲能電池正極材料出貨的貢獻下，8月營收再創公司轉型以來的新高表現，營運結構已大幅優化，歐美日韓地區出貨比重已超過5成。

立凱指出，轉型避開純電動車的不確定風險，轉攻專利優勢的歐美日韓市場，並鎖定取代鉛酸電池的汽車啟停與儲能鋰電池兩大區塊，今年雖僅小量出貨，但轉型效益已逐漸顯現。

立凱目前汽車運用有來自日本及韓國的3家新客戶；其中，與南韓樂金化學（LG Chem Ltd）合作銷售鋰鐵電池予歐洲知名汽車大廠產品。日本湯淺電池今年亦成為立凱-KY新客戶，貢獻上半年業績。

最新接獲美國Powin Enetgy儲能標案供應儲能電池訂單，8月已開始小量供貨，明年除了韓國及日本的汽車啟停電池的訂單可望延續外，也布局高階家用儲能市場，明年有機會打入日本國際高階家用儲能大廠供應鏈，預計明年第2季開始出貨，貢獻營收。（編輯：蘇志宗）1080909