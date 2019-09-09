國泰金預估 明年經濟成長率保2%沒問題

（中央社記者劉姵呈台北9日電）國泰金控團隊今天表示，維持2019年經濟成長率預測值2.2%；另外2020年雖受美中貿易戰、台灣外部需求持續面臨挑戰等影響，景氣較今年稍微放緩，不過預測經濟成長率保2%沒問題。

國泰金今天舉行第3季「台灣經濟氣候暨金融情勢發表會」，國泰金控團隊表示，2019年台灣經濟成長率預測值維持在2.2%，研判全年成長率有80%機率落在1.8%至2.5%之間；另外，2020年經濟成長率預估只有2%，比今年預估的2.2%放緩，研判全年成長率有80%的機率落在1.2%至2.7%之間。

國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強表示，今年上半年台灣經濟成長率優於預期，主要是因為淨外需及民間投資改善，受益於企業轉單、台幣貶值與台商加速回流，上半年台灣景氣在全球需求放緩的背景下表現不弱。

展望下半年，徐之強表示，預估各月成長動能有機會緩步改善，9至12月經濟氣候將由陰轉朗，出現雨的機率小於5%，衰退風險仍低；綜合以上，國泰金控團隊維持2019年台灣經濟成長率的預測值2.2%，下界預估值由1.5%上修至1.8%，上界預估值則維持在2.5%。

至於針對2020年國泰金控團隊預測台灣經濟成長率為2%，與主計總處預測的2.6%不同；徐之強表示，美中貿易戰不確定性仍是明年全球景氣主要下檔風險；另外，因台灣今年投資狀況已經很好，明年受到基期較高、外部需求持續面臨挑戰等影響，加上今年支撐景氣的回台生產、選前有刺激政策，預期明年的正面效果將逐步減退，整體經濟成長動能可能較今年稍微放緩，不過「保2應該是沒有問題」。

此外，徐之強表示，台灣景氣保2無虞加上流動性寬鬆，中央銀行9月預料將「維持利率不變」，第4季金融情勢有機會小幅改善，惟仍處在趨向緊縮的狀態；不過，若全球景氣進一步走緩，使得美歐中與其它亞洲國家央行積極寬鬆貨幣政策，則未來台灣央行跟進降息的壓力，將逐漸增加。

國泰金控團隊也彙整影響2019年經濟成長與金融情勢的5大因素，包括美中貿易戰擴大的不確定風險高；美國聯準會未來貨幣政策的傾向與步調；中國加大刺激的財政政策與偏寬鬆貨幣政策的穩定效果；英國新任首相強生立場強硬，增加脫歐問題的不確定性；以及總統大選逼近牽動台美中關係，政治不確定性風險波動。（編輯：蘇志宗）1080909