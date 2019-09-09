台灣創新技術博覽會 百餘項新發明互動新體驗

（中央社記者韋樞台北9日電）「台灣創新技術博覽會」預計9月底登場，百餘項新發明涵蓋未來科技、永續發展和創新發明3大領域。工研院表示，民眾來參觀時可以透過系統化的整合互動體驗這些新技的奧妙。

展現產官學研界豐沛研發能量的2019年台灣創新技術博覽會將於26日在台北世貿一館開幕，展出重點包括「未來科技館」、「永續發展館」及「創新發明館」等3大主題館匯集17家法人、60家國內廠商等100件國產研發的技術。

工研院指出，其中「未來科技館」將展出100項創新技術，從智慧城市、數位服務、智慧製造到未來移動生態系（自駕車）等領域的創新科技精銳盡出，讓參觀者能透過系統化整合互動的方式深刻體驗創新科技奧妙，也能完整掌握未來移動生態系。

工研院舉例，這次在「未來科技館」展出「糖尿病視網膜病變AI診斷輔助分析系統」。這是協助醫師診斷好幫手，它是由工研院所研發，是國際上目前唯一可偵測4種主要病徵，並且清楚標示位置的人工智慧判讀技術。

這個系統能提供糖尿病視網膜病變5個級別的分類模型，也提供是否轉診眼科的二分類模型，以AI協助醫師進行糖尿病患者的眼部病變篩檢，可有效輔助醫師針對病變嚴重程度的判讀。

另外，「5G雲端體感電競遊戲系統」的互動遊戲是由智崴資訊與工研院合作，運用邊緣雲伺服器平台（iMEC）結合5G網路與雲端運算優勢，打造5G雲端體感電競遊戲系統，讓用戶有更好的運用彈性與多人互動遊戲線上體驗，不僅能提供具低建置成本、高運算效能的5G解決方案，也將成為未來雲端遊戲不可或缺的個人化體感人機介面。

還有金屬中心設計的「無人搬運載具」，以360度靈活移動不塞車。工研院說，這座無人搬運車透過無線智慧連結將很多台無人搬運車組成車隊，主要特色為仿生技術運用；如同螞蟻一樣可透過集結來完成特殊形狀協同搬運。所以一般物料，或像貨櫃的大型物件都可以搬運。無人搬運車有360度無限制的移動能力，直行、橫行，或在室內狹小空間，傳統無人車無法順利運行的區域，均可輕鬆克服。（編輯：李信寬）1080909