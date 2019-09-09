外資信心恢復 台股奪下上週吸金王

（中央社記者韓婷婷台北9日電）美中貿易議題出現轉圜，亞股自上週起出現漲勢，台股向上收復季線與半年線。根據彭博統計外資資金流向，台股逆轉連5週流出情勢，上週淨流入8.4億美元，奪下吸金王寶座。

法人表示，面對美中貿易戰紛擾及經濟減速憂慮，外資上週對大陸以外的亞股持續賣多買少，亞股表現因此也跌多漲少。其中台灣和越南重獲青睞，外資轉賣為買，外資上週敲進台股8.39億美元，為近2個月來（6月中旬以來）少見買超，對越南也小買0.06億美元。

受到日韓貿易戰影響，南韓連6週遭外資賣出，上週失血4.4億美元；印度股市上週遭淨流出6.7億美元，連續3週遭外資超賣。值得注意的是，雖然外資上週持續賣超南韓和泰國，但當地內資顯然有進場意願，當地股市不跌反漲。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，外資信心恢復，大量買入權值股，推升台股收復季線與半年線。展望後市，在內外資合力相挺之下，大盤可望相對持穩。然考量到科技股似乎稍熱，因此開始留意受惠於第4季旺季的傳產與金融類股。

周俊宏表示，台股結構相對於其他亞洲國家來得穩健，加上高殖利率誘因，因此在低利環境下，吸引外資回流。就資金流向觀察，這次回流範圍涵蓋中港台股市，顯見大中華區企業對於外資而言，有一定的拉力。

摩根亞太入息型產品經理張致寧表示，在聯準會帶頭偏鴿下，今年以來澳洲、紐西蘭、南韓、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓與泰國均啟動降息救市，而近期因日圓走強與通膨續降，日本央行亦研議下調負利率、增加資產購買、擴大長期殖利率目標交易區間等擴大寬鬆選項。儘管市場對「量寬失效」的擔憂上揚，但本波降息潮與當前具吸引力的估值水平，均提供亞股後市動能。（編輯：蘇志宗）1080909