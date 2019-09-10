霹靂啟動接班 黃亮勛任總經理

霹靂國際多媒體董事會通過任命由董事長黃文章之子黃亮勛（圖）擔任總經理，黃亮勛也宣示3大營運方向，分別是數位化、國際化及IP多元化。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北10日電）霹靂國際多媒體公告，董事會通過任命由董事長黃文章之子黃亮勛擔任總經理，黃亮勛也宣示3大營運方向，分別是數位化、國際化及IP多元化。

霹靂說明，黃亮勛自2015年底接任霹靂海外事業發展以來，霹靂海外市場營收逐年增加，並主導2016年起台日合作的Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀成為世界知名的IP。今年黃亮勛更促成霹靂與Netflix合作於7月12日起首度進軍國際影音串流（OTT）平台，「刀說異數」同時在超過190國上映。

霹靂董事會肯定黃亮勛近年的努力成果，在今年霹靂全力推動播放平台數位化之際，為使組織重整並有效整合資源，落實短期霹靂集團最重要的「數位化」目標，任命黃亮勛接任總經理一職。

黃亮勛表示，接任總經理之後有三大營運方向，分別是數位化、國際化及IP多元化。截至今年8月為止，霹靂中國商品營收仍大幅成長；與日本合作的劇場版電影「西幽玹歌」也將於10月25日上映，持續擴大國際市場的收益，將是重要營收成長的動能。除了霹靂及東離IP的持續發展，也將開發多元IP，目標在台灣、大陸、日本及其他國家以更多元IP開拓市場。

霹靂今年前8個月累計營收新台幣4.12億元，較去年同期累計營收略減7.85%。財務長郭宗霖表示，年底將推出全新線上收視平台，將有效減少線上盜版的影響，更將提升觀眾全新的收視體驗。（編輯：鄭雪文）1080910