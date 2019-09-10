iPhone新機發表前外資唱衰 蘋概股軟腳

（中央社記者韓婷婷台北10日電）iPhone新機亮相倒數，觀察台灣相關蘋果供應鏈近期卻大多「按兵不動」，今天更在外資接連唱衰衝擊下，成為盤面弱勢族群，早盤蘋概三王弱勢走低，遭外資降評的大立光跌幅逾4%。

蘋果發表會將於台灣時間9月11日凌晨1時開始，眾所矚目的iPhone新機頻被外界唱衰，市場大多預期銷售將較去年衰退，更有美系外資在新機發表前調降大立光評等，由原先的「買進」一口氣降至「劣於大盤表現」，目標價更由4800元降至3600元；同時調降明後年獲利預估，每股盈餘降幅分別為8%及12%。

股王大立光今天率先中槍，早盤開低走低，截至9時45分止，股價最低來到3800元，一度跌破所有均線之下，弱勢表現拖累同為鏡頭廠的玉晶光，僅管玉晶光8月營收衝上歷史新高峰，股價卻不漲反跌，跌幅同樣超過3%，一度來到432.5元低點。

跌幅超過3%的蘋概股還有臻鼎、台郡、嘉聯益，穩懋跌幅也超過2%，台積電、鴻海跌幅則在1%之內，今天蘋概股僅少數零星小亮點逆勢紅盤，包括可成、康控、台達電等。

來自分析師的報告透露，蘋果將會發表3款iPhone新機，類似去年的iPhone XS Max、XS和XR產品線。2個高階OLED款螢幕尺寸分別是5.8吋和6.1吋，外型應與目前的機型差不多。

其中一大賣點是照相功能，據傳高階款配備第3鏡頭以改善低光源拍照效果及幫助矯正錯誤。低階款會有更多色彩選擇。（編輯：黃國倫）1080910