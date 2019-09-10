鴻海富智康深耕印度 擬修訂客戶貨幣結算機制

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）鴻海旗下富智康深耕印度市場，規劃修訂與印度客戶的貨幣結算機制業務模式，降低貿易爭端風險，此外規劃在印度爭取更多前往當地布局的中國新客戶。

觀察貿易戰，富智康指出，由於中美貿易戰及美國與印度潛在貿易爭議，近期可能難以得出結論，預估未來幾個月貨幣市場將繼續反覆波動。

為降低貨幣風險及節省對沖成本，富智康規劃今年下半年修訂與印度業務客戶的貨幣結算機制業務模式。

在印度布局，富智康表示，隨著中國品牌客戶旗下印度業務持續成長，今年上半年富智康在印度銷售額占總銷售額比重約31%。

富智康指出，在印度的廠房營運是印度最大合約製造商之一，富智康將繼續優化基礎設施及提高產能，目標在印度爭取更多前往當地布局的新中國客戶。

從客戶端來看，富智康五大客戶（包括HMD）占今年上半年業績比重約89.6%，當中3名與富智康保持長期關係超過5年。日本夏普（Sharp）是五大客戶之一，占今年上半年富智康業績比重約8.5%。

富智康今年上半年合併營收63.89億美元，較去年同期65.63億美元減少2.65%，不過今年上半年淨虧損8384萬美元，較去年同期淨虧損3.48億美元大幅收斂，每股虧損1美分，較去年同期每股虧損4.3美分收斂。今年上半年毛利率0.68%，較去年同期毛損率0.53%改善。

上海證券交易所調整「滬港通」下港股通名單9日生效，包括富智康等共11檔港股遭剔除。富智康今天持續走弱，盤中來到0.94港元，下跌2.08%。（編輯：黃國倫）1080910