培訓工具機高階人才 工研院10月開課

（中央社記者張建中新竹11日電）工研院10月起將開設一系列共10堂「工具機產業人才能力提升培訓課程」，協助產業培訓高階專業人才，提升產業競爭力。

工研院副院長張培仁表示，觀察近年全球製造業發展趨勢，市場需求走向少量多樣、大量客製化模式，以軟硬體整合服務提高整體附加價值，為智慧製造提供完整的解決方案成為勝出關鍵。

傳統的工具機設計與應用多仰賴資深工程師，張培仁說，要提升設計品質與產能，需要大量時間，且難以因應全球製造業多樣化的生產需求，發展次世代高階工具機及培育中高階專業人才，是工具機產業掌握這波轉型升級的關鍵與機會。

為協助工具機產業培訓高階專業人才，工研院以「智慧製造」及「數位設計」為兩大主軸方向，為工具機產業量身打造10堂「工具機產業人才能力提升培訓課程」。

工研院指出，課程內容涵蓋「智慧製造技術說明及產線應用」、「先進智慧製造與量測技術」、「工具機熱問題與解決方案」、「CNC工具機智動化生產系統」、「高效率切削與加工製程優化技術」。

此外，還有「工具機結構分析技術」、「軌道與傳動元件設計應用」、「工具機結構最佳化設計技術」等可改善工具機結構與效能的數位設計課程，期能強化受訓者在發展高階工具機種所需的專業知識及技術實務能力，提升廠商未來研發及服務能量。（編輯：鄭雪文）1080911