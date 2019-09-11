iPhone新機出貨看7500萬支 鴻海和碩業績待觀察

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）蘋果今天發表新3款iPhone，法人預期下半年3款新品出貨量上看7500萬支，高峰落在第4季，鴻海與和碩為主要組裝代工夥伴，不過業績須觀察出貨表現和關稅因素。

蘋果今天推出搭載雙鏡頭的iPhone 11，以及配備3鏡頭的iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max。

觀察新機對今年整體iPhone出貨影響，法人報告指出，蘋果新3款iPhone規格功能變化不大，此外消費者期待2020年支援5G的iPhone新機問世，預估今年整體iPhone出貨量約1.8億支，較去年減少14%。

法人預估新3款iPhone在今年下半年產量約7000萬支到7500萬支，生產高峰將落在今年第4季。

從組裝代工供應鏈來看，法人預估新3款iPhone主要代工廠商仍以鴻海與和碩為主，不過新3款iPhone下半年出貨量恐相對偏緩，對鴻海與和碩第4季業績和獲利表現，有待觀察。

法人報告指出，美國開始對中國的新一波產品課徵關稅，將牽動台系各組裝代工大廠營收及獲利表現。雖然短期內各廠商有來自於蘋果新產品及客戶提早拉貨潮的貢獻，不過長期來看，關稅對組裝代工廠商的影響、以及是否對終端市場需求產生連動，仍須持續關注。（編輯：鄭雪文）1080911