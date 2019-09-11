勝麗看好自駕車應用 法人估車用業績看增兩位數

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）車用CMOS影像感測器元件（CIS）封測廠勝麗持續看好先進駕駛輔助系統（ADAS）和自駕車應用，法人預估，今年勝麗車用業績可望成長兩位數百分點。

觀察下半年，法人表示，勝麗下半年訂單趨於穩定，8月份車用產品營收及出貨量比重均超過勝麗整體的7成，車用CIS元件訂單需求仍然暢旺。截至8月底，勝麗累計在車用的營收年成長幅度已達2成。

法人指出，勝麗持續看好先進駕駛輔助系統和自駕車應用，預估今年勝麗車用業績可望成長兩位數百分點。

勝麗自結8月合併營收新台幣1.69億元，較去年同期2億元減少15.7%。累計今年前8月自結合併營收15.12億元，較去年同期15.63億元減少3.3%。

公司指出，8月份車用產品客戶訂單量雖持續成長，不過由於材料供應不及投產延遲，使得單月車用產品營收年減5%。

此外受美中貿易戰影響，近月來勝麗應用在安控及消費性電子產品封測業績大幅衰退，8月份相關封測營收較去年同期下滑52%，下滑幅度已較7月份收斂。

從客戶端來看，法人指出，國際大廠安森美（ON Semi）等持續擴大車用CMOS影像感測元件出貨，勝麗持續受惠大客戶安森美擴大釋單後段封測業務委外代工，此外勝麗也有來自索尼（Sony）封測代工訂單，勝麗也切入歐系晶片大廠封測。（編輯：李信寬）1080911