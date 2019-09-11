星國供應鏈亞洲論壇 台灣物流業者獲頒創新獎

（中央社記者黃自強新加坡11日專電）星國「供應鏈亞洲論壇」今晚頒獎，台灣世聯倉運獲「年度供應鏈創新獎」與「榮譽院士獎」，董事長黃仁安強調，創新與優化效率是獲獎關鍵。這也是台灣唯一獲獎的物流業者。

新加坡供應鏈亞洲協會主辦「供應鏈亞洲論壇」（Supply Chain Asia Forum），除從10日起在聖淘沙舉辦為期3天系列論壇，也在今晚舉行頒獎典禮。

黃仁安獲獎後告訴中央社記者，台灣物流業擁有優秀人才與優質服務網絡，應不斷努力成為世界級的物流服務提供者，進而連結企業夥伴、顧客及上下游廠商，共同組織E世紀的價值網。

星國「供應鏈亞洲論壇」頒獎，台灣世聯倉運獲「年度供應鏈創新獎」，董事長黃仁安（左）更獲頒「榮譽院士獎」。中央社記者黃自強新加坡攝 108年9月11日

他以今年獲頒「年度供應鏈創新獎」為例，說明台灣物流業全球化作業效率獲國際肯定，諸如透過Logi-Intelligence服務平台實現「供應鏈控制塔」概念，優化進出口業務，整合客戶指示和供應商時程，追蹤、分析進出口概況，提高國際客戶服務滿意度和信賴感。

黃仁安指出，台灣物流業者自我創新而開發「車輛調派系統」（TMS）、「碼頭排程系統」（DDMS），建立完整車輛運輸紀錄，達到共配整併評估效益，簡化帳務作業，另建立車隊進出倉庫的預約制度，優化管理系統，提升倉庫裝卸進出作業效率。

另外，黃仁安強調，因應產業外移、全球化競爭、中國崛起、美中貿易戰等挑戰，台灣物流業面臨比過去任一時期都還要嚴峻的挑戰，因此更要與時俱進，不僅建立安全與風險意識，並持續結合科技創新變革。

「供應鏈亞洲論壇」從2006年起舉辦迄今，這項論壇今年頒授「年度供應鏈傑出CEO」、「年度傑出航空貨運代理商」等諸多獎項，其中，「年度供應鏈創新獎」由具有創新物流業者獲得；「榮譽院士獎」須具備在物流業界25年以上經驗，以及擁有15年以上的經營管理經驗專家。

包括駐新加坡代表梁國新、經濟組參事陳寬享與新加坡台貿中心主任張碧容等人均出席今晚頒獎典禮。（編輯：周永捷）1080911