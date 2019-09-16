聯發科5G晶片進度優預期 美系外資升評喊進

（中央社記者吳家豪台北16日電）美系外資看好手機晶片廠聯發科5G晶片進度優於預期，明年上半年中國市占將超過30%，調升評等至加碼，目標價升到449元；另一家美系外資維持加碼評等與目標價430元。

聯發科股價今天開高，盤中高點來到380.5元、漲幅逾1.4%，成交量超過4300張。

美系外資發布研究報告，將聯發科投資評等從「中立」調升至「加碼」，目標價從345元上修到449元，上修原因是聯發科5G系統單晶片（SoC）開發進度比預期更快，將在今年第4季進入量產，可趕上中國智慧型手機品牌預計2020年初發表5G新機的時間，推估聯發科明年上半年在中國5G手機晶片市占率將超過30%，遠優於先前推估的10%。

儘管聯發科並未揭露5G系統單晶片的價格，美系外資認為應該介於50美元到60美元之間，優於原先預估的45美元到50美元；且聯發科首款5G系統單晶片的毛利率有望上看50%，也高於公司整體平均值的42%，主要受惠於與晶圓代工廠台積電的合作關係，看好聯發科毛利率將持續改善。

另一家美系外資維持聯發科「加碼」投資評等和目標價430元，預期中國市場5G智慧型手機2020年出貨量將上看1億支，看好聯發科將搶下35%到40%市占率，相關利多已反映在投資人的預期中。

美系外資也提出幾項尚未反映在聯發科股價的題材，例如聯發科2020年、2021年智慧型手機晶片均價預期將成長17%、14%，但需留意5G晶片帶動均價攀升的時間能持續多久；另外可留意營運槓桿帶來的正面效應，目前預估聯發科的營業利益率從2019年到2021年將增加4.61個百分點。（編輯：黃國倫）1080916