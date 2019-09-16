新台幣連8升 創近2個半月高點

（中央社記者吳佳蓉台北16日電）美中貿易談判情勢樂觀，歐洲央行（ECB）宣布降息，持續帶動資金行情，今天股匯雙升，新台幣兌美元以31.002元作收，升值5.3分，連8升並創近2個半月高點。

台北及元太外匯經紀公司總成交量17.445億美元。

外匯交易員表示，近期美中貿易戰出現和緩跡象，市場避險氛圍消散，加上繼中國宣布降準，ECB也宣布降息並重啟收購債券量化寬鬆（QE）計畫，又帶動一波資金行情湧入亞洲新興市場，今天亞幣各個表現「活跳跳」，新台幣盤中一度強升逾1角，突破31元兌1美元關卡。

外匯交易員指出，今天進口商、投信雖有進場買匯，但承接力道遠不及外資拋匯，預估美元短線將持續偏弱，進口商相對有耐心，不急著買匯，使今天新台幣盤中升幅逐漸擴大，直到尾盤才出現收斂，至收盤升值5.3分。

展望後市，外匯交易員說，預估本週四美國聯準會（Fed）利率會議之前，新台幣走勢不會有太大變動，將呈現區間偏升格局，可能反覆測試30.8元、30.9元兌1美元關卡，但在缺乏新題材，以及接近Fed會議前部分外資可能獲利了結狀況下，很難測破此兩區間。

外匯交易員指出，另一方面，由於進口商、投信壽險也不急著買進美元，新台幣要貶也貶不動，因此預估本週新台幣兌美元匯價將落在30.8元至31.2元區間，但呈現偏升格局。

新台幣兌美元今天以31.070元開出，盤中最高30.930元、最低31.070元。（編輯：張均懋）1080916