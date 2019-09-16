禁誘客戶借錢買保險 金管會開罰5家銀行

（中央社記者劉姵呈台北16日電）金管會今天一次對5家銀行保經代業務缺失開罰，主要為業務員在招攬人壽保險商品時，未落實辦理KYC（認識你的客戶）及有保戶借款買保單，業務員卻未正確說明保費來源等缺失，共核處170萬元罰鍰。

金融監督管理委員會要求銀行經營保經代者，發現有保戶以借錢或解定存等方式投保，要進行電話訪問告知財務風險，勸誘者會處以新台幣10萬元到300萬元罰鍰，嚴重者將被撤照。

今天因保經代業務缺失被開罰的業者，包括彰化銀行、安泰銀行、花旗（台灣）銀行、中國信託銀行與華南銀行。

彰化銀行另有2大缺失，包括辦理房貸壽險業務，有「房貸授信申請書」與「了解要保人及被保險人之需求及適合度分析評估暨業務員報告書」所載個人年收入不一致；以及辦理客戶「投資風險屬性評量表」的評估作業欠妥，核處限期1個月改正，核處20萬元罰鍰。

另外，安泰銀行因辦理保險經紀人業務，在行銷通告內容有保費調漲或停售保險商品等用語的缺失，核處2項限期1個月改正，核處40萬元罰鍰。

花旗（台灣）銀行也因包括公司代理房貸借款人投保住宅火災保險作業，未經要保人同意即增加投保項目，以及業務員填載業務員報告書未正確說明保費來源等多項缺失，限期1個月改正，並核處60萬元罰鍰及糾正。

中信銀的缺失包括辦理保險代理人業務，未留存要保文件副本；辦理電話行銷，卻未在通話之初取得受話人同意全程錄音；以及有業務員離職後未於5天內辦理註銷登錄等，限期1個月改正，並核處30萬元罰鍰及3項糾正。

華銀則因包括對大額保費的資金來源非由保險契約當事人繳款案件，未就要保人及繳款人業務關係的目的及性質予以瞭解等缺失，金管會限期1個月改正，並核處20萬元罰鍰。

此外，金管會也公布2家保險公司裁罰，包括富邦產險在辦理房貸借款人投保住宅火災保險作業，核保時未檢視要、被保險人的簽章即同意承保及增加投保項目，核處60萬元罰鍰；以及國泰人壽因業務人員使用的行動投保APP資料更改，管控設計有欠妥善等缺失，被處4項糾正。（編輯：林孟汝）1080916