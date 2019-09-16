歐洲工具機展開幕 台灣代表團坐首排貴賓席

（中央社記者潘姿羽漢諾威16日電）歐洲工具機展16日登場，除了是產業盛事，台灣還有個意外收穫；外貿協會董事長黃志芳表示，因為台灣產業的強大實力，這次開幕典禮得以坐在第1排貴賓席，也是貴賓席中，代表團人數最多的國家。

德國漢諾威舉行的歐洲工具機展（EMO）今天舉行開幕典禮，台灣受邀出席開幕典禮的成員，包含中華民國外貿協會董事長黃志芳、駐德代表謝志偉以及友嘉集團總裁朱志洋、台灣機械工業公會理事長柯拔希等人。

值得一提的是，EMO開幕典禮需要受邀才能入場，而台灣今年受到「VIP」級的重視，黃志芳表示，首排貴賓席多半都是地主國德國、歐盟的官員，這次包含他自己、謝志偉及朱志洋都被安排在第1排，顯見對台灣的重視；此外，在整體貴賓席中，台灣的人數也最多。

謝志偉笑說，他過去參加過這麼多次開幕典禮，都是看別人的背影，這次是讓別人看我們的車尾燈。

朱志洋表示，在這種世界級的大展覽，台灣受邀坐在貴賓席的人數除了不及德國地主國，比日本、義大利、瑞士都還多，「這是台灣驕傲」。

朱志洋也表示，經過巧妙設計，友嘉集團將旗下工具機品牌對應國家的國旗均放在宣傳背板，藉這個機會，台灣的國旗也得以曝光於國際場合，讓世界看到。（編輯：張均懋）1080916