台灣新創大調查 僅28%已有營收且獲利

（中央社記者吳佳蓉台北16日電）資誠（PwC）與台經院今天合作發布「2019年台灣新創生態圈大調查報告」，結果顯示，因先期研發成本過高、缺乏有效商業模式等因素，僅28%受訪新創公司已獲利，其餘皆虧損或還沒產生營收。

「2019台灣新創生態圈大調查報告」於2019年3月4日至6月24日以線上問卷及深度訪談方式進行，共取得有效樣本412份，並完成24位台灣新創團隊、創育組織及資誠資深合夥人的深度訪談。

調查結果發現，19%受訪新創企業今年尚未有營收，53%有營收但仍虧損中，只有28%已有營收且獲利；而營收不如預期，前三大主因包括，先期研發成本過高（21%）、缺乏有效的商業模式（18%），以及相似產品或者服務競爭者眾（14%）。

資誠聯合會計師事務所創新創業服務主持會計師黃世鈞分析，除市場景氣因素，新創企業營收不如預期與本身成本概念、財務管理能力、對市場了解程度不足也有相當大關連，建議創業者透過強化自身能力或者組成團隊來平衡商業經營的必備能力。

在台灣創業環境部分，調查顯示，新創企業認為在創業文化及人才技能兩方面表現最佳；同時，高達6成4的新創企業肯定政府近年在完備法規環境上的努力，但仍盼政府能協助提供更多元的資金管道（19%）、新創企業租稅優惠（13%）以及對接國際市場的資源（11%）。

另一方面，調查指出，高達78%受訪新創團隊表示，國際化發展將是未來3年的主要策略目標，受訪新創團隊目前只有11%營收來自海外市場。不過，從具體行動來看，六成新創團隊還沒開始招募或培育國際化人才，54%還未接觸海外市場，付諸行動程度偏低。

調查顯示，新創團隊提升國際化程度所面臨的兩大難題包括，缺乏海外在地資源（39%）以及公司內部資源不足（37%）。至於海外目標市場，前三名分別是中國（48%）、東南亞與印度（46%）、北美（35%）。相較於上一年調查結果，中國熱度稍有降溫（2018年為55%），東南亞與印度、北美則是增溫，其中北美的增幅最大（增加25%）。（編輯：林孟汝）1080916