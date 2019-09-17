美中貿易戰外溢效應 上銀：EMO展出現3轉變

（中央社記者潘姿羽漢諾威17日電）受美中貿易戰外溢效應影響，歐洲工具機展（EMO）今年人潮大減，上銀集團總裁卓永財坦言，參展廠商、人潮都變少；他指出，台灣工具機產業景氣處在低谷，預計得至明年第2季才會緩慢復甦。

2019年歐洲工具機展於德國漢諾威舉行，展出從工具機、精密工具、自動化零件以及客製化系統產品，完整呈現金屬加工製造產業的寬廣及深度，也是工具機產業界的盛事。

不過卓永財指出，今年大環境不佳，受到美中貿易戰的影響，EMO展出現3大轉變，一是參展廠商較上屆少，二是參展人潮與2年前相比，也少了一些；第三，中國來參展的廠商、看展人數少很多，顯見中國工具機產業受到貿易戰影響，產能、體質都還在調整階段。

卓永財也觀察到，韓國工具機展出不多，但在韓國政府大力補助零組件之下，今年零組件廠商近60家，素質也比以前好；值得注意的是，中國零組件廠商來的比以前少，但質同樣有提升，量變、質變都是正在發生的事情，這是今年展覽的特別之處。

美中貿易戰的外溢效應擴及全球各地，台灣工具機產業更是深受其害，卓永財認為，台灣工具機產業的景氣谷底會落在今年第4季至明年第1季，明年農曆年後，才會慢慢轉佳。（編輯：張均懋）1080917