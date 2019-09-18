MOD揮別14年虧損 中華電：今年全年估轉盈

（中央社記者江明晏台北18日電）中華電信今天宣布推出「自選餐」，明年底用戶估達7萬戶，目前總用戶數近210萬戶，每年用戶數估以20萬戶速度成長，高層預估今年將可全年轉盈，終結過去14年的虧損命運。

中華電「自選餐」首創以「頻道自主權還給消費者」為訴求，推出全台獨家自選餐方案，提供用戶3種新選擇：自選20、自選50、全選等新商品，導入彈性機制，每個月還可更換。

中華電信董事長謝繼茂表示，推出自選餐主要是希望客戶自己選擇他喜歡的頻道，也能自由更換頻道，「還權於民」，也能滿足看多少、付多少的消費者潮流，未來也還有其他空間可以發展，期望創造MOD、頻道營運商、消費者3贏局面。

MOD在台開播15年，目前客戶數近210萬戶，穩站國內第一大影視平台，中華電數位匯流事業處副總經理高武松表示，自選餐方案是提供消費者自由選擇的機制，目標明年底自由選用戶將可達到7萬戶，每年整體用戶數將以20萬戶的速度成長，更看好2022年，世足賽將有飛躍性成長 。

MOD近年成長速度非常快，用戶數在1年多的時間從130萬戶一路成長到近210萬戶，穩坐本土收視第一大平台。MOD去年營收32億元，今年將持續成長，力拚全年度轉虧為盈，終結連續14年的虧損。

高武松進一步分析，中華電用戶數規模放大、廣告收入今年也翻倍成長，上看4000萬元，VOD (Video On Demand，隨選視訊) 用戶成長至130萬戶，分潤制度的改變，也有助於獲利貢獻。

MOD在前年改革頻道商的分潤制度，訂戶50萬以下，中華電信收取20%上架費，頻道業者分80%；若訂戶數達50萬戶以上，中華電信拆帳比例將調高到30%。

中華電總經理郭水義表示，MOD今年上半年都是獲利狀態，預估今年全年可獲利，但明年會有奧運版權費用的支出，能否維持獲利狀態還不確定。

另外，針對有線電視低價搶客狀況，謝繼茂強調，MOD是講求品質，要看未來撐得多久，MOD也持續與Netflix、Fox洽談，有適當的合作內容就會投資。

針對2020年夏季登場的東京奧運，中華電表示，4K轉播被視為本屆亮點，正努力爭取東京奧運的新媒體（IPTV、OTT）的4K轉播權，估明天下午可拍板定案；高武松透露，本屆東京奧運授權方日本電通開出的轉播權利金價格達1800萬美元（不含稅），有意爭取轉播的團隊可能採取「揪團」合力搶下的策略，分散高價風險。

中華電信也全力衝刺4K市占，中華電執行副總林國豐表示，目前4K機上盒為40萬個，目標今年底MOD的4K機上盒將達50萬台、明年東京奧運時將可達到110萬台，成為台灣最大的4K影視平台。（編輯：林興盟）1080918