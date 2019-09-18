南山人壽境界之亂 顧立雄令年底前提改善方案

（中央社記者劉姵呈台北18日電）金管會重罰南山人壽境界系統問題3000萬元，創金融業史上單年度最高罰鍰紀錄。主委顧立雄今天表示，因新舊系統沒有平行測試，導致耗費龐大人工方式做檢測，要求南山年底前提出改善方案。

南山人壽2014年啟動「境界成就計畫」，將系統專案委託給國際軟體大廠思愛普（SAP），取代舊有核心資訊系統；不過新系統自去年9月上線以來不斷出問題，期間至少有15.2萬張保單受影響，甚至到8月底止，還有超過1000張投資型保單發生下錯單，無法抓出明確帳目的狀況。

金融監督管理委員會主委顧立雄今天表示，「我們給南山要在4個月內再去做評估，之後提出解決改善方案，如何導入後不致出錯，驗證系統的可行性，進一步看後續根本性的解決」。

顧立雄直言，南山從一開始系統更新、風險控管與採購的作業都有問題，這麼大的核心系統交給SAP，但事實上SAP並沒有做過類似這樣的經驗。

顧立雄說，即使SAP沒有做過這樣的保險系統，也應該從小規模做起，再逐步擴大，等於每做一次更新，應該就要做平行的測試，而且要先當長時間驗證沒有出問題才合理，但事實上完全沒有。

顧立雄表示，南山甚至把整個舊系統換掉且關閉資料，如果舊系統還在，還可以拿來驗證新系統，不然都不知道哪個地方出錯，「南山給我的通報單，幾乎每幾天都要接一次，就像說今天又有客戶反映，投資型保單哪個地方下單錯了、單位錯了、金額錯了。」

顧立雄繼續說，南山原本設想的是「全自動操作」的概念，但事實上就是做不到，導致常常還要回去做人工檢測；且不但是回溯過去看有問題，在新系統中有新的保單進來，又發生錯誤；最後等於要一直耗費人工的方式去做檢測，人工付出相當龐大，整個資訊系統是「疲於奔命」。

至於保戶也關心新系統還在執行，要怎麼樣才能遏止不再出錯；顧立雄表示，金管會有要求南山提出解決方案，就是從核心的系統裡面，去作改善。他說，因為投資型保單比較複雜，不像傳統保單，出錯的機率太高了，但新的投資型保單一直進入，會沒辦法確保保戶的權益，沒辦法準確運作下單的金額跟單位，所以才會下達命令說要停止新的保單進來，直到系統沒有錯誤才能有新的進去。

媒體追問，還需要多久的時間，保戶才能不用擔心，顧立雄表示，監理機關要給的是時限，要經過第三方驗證再賣新的投資型保單；從8月底開始，給與南山4個月的時間，差不多年底提出改善方案，完成評估。他也強調，系統改善是給南山4個月的時間，不過失效的投資型保單，正在逐一檢視進行中。

如此一來，南山人壽去年向櫃買中心提出興櫃登錄申請，但因為保險業淨值比要求不得低於6.5%，淨值比不符新標準，在今年4月時遭退件；不過6月底淨值比已拉高到7.1%，現在卻因為境界系統問題遭金管會重罰，且要提出改善解決方案，短期內要再拚申請興櫃，恐怕難有進度。

金管會保險局昨天表示，經過第三方驗證後，將對南山人壽境界系統問題重罰新台幣3000萬元，且董事長杜英宗停職2年，期間不得領取任何形式的報酬及福利；統計今年以來，南山人壽已吃上7張罰單，案情包括辦理保險業務違反保險法相關規定及個資保護法、擅自變更保單繳費方式、經理人涉嫌炒股等重大缺失，合計遭罰5460萬元。（編輯：張均懋）1080918