電信業強攻雲端 營收表現看旺

（中央社記者江明晏台北19日電）電信業積極布局雲端事業，中華電信再下一城，成為AWS Direct Connect服務交付合作夥伴，遠傳電信強攻雲端有成，今年8月雲端服務營收年增大幅成長533%。

中華電信宣布已通過AWS服務交付計劃驗證，正式獲准成為AWS Direct Connect 服務交付合作夥伴，中華電信現可透過AWS服務，於板橋雲端資料中心向客戶提供50MB到10GB的容量，除原有的「專用連線」外，提供「託管連線」的新選擇，讓企業在規劃整體雲端服務架構時更有彈性。

中華電指出，要獲得資格成為AWS Direct Connect服務交付合作夥伴，AWS Partner Network （APN） 合作夥伴必須擁有深度及全面的AWS專業知識和資格，並能在AWS雲端無縫為客戶提供解決方案。

除原有的「專用連線」外，中華電信即日起也提供「託管連線」的新選擇。讓除了進駐板橋資料中心的用戶，也可透過中華電信機房間互聯服務DCI（Data Center Inter-connection）或者中華電信HiLink VPN服務連接到板橋資料中心，申請AWS Direct Connection服務使用高安全的專用網路連線。

中華電信數據通信分公司總經理林榮賜表示，在現今數位轉型的浪潮中，中華電信能成為企業的最佳後盾，提供企業可靠的網路連線，確保台灣本地設備與AWS間的資料傳輸品質，也期望每個客戶都能在中華電信找到兼顧成本的最佳解決方案。

遠傳積極佈局企業雲端服務市場，同樣是AWS的諮詢合作夥伴（Consulting Partner），遠傳雲端團隊與子公司博弘雲端科技共取得超過300張AWS雲端專業證照，更於今年初獲得AWS的代管服務供應商專業認證（MSP），能提供客戶雲端顧問服務、量身打造兼具自動化與智慧化的解決方案，一舉解決傳統雲託管服務環境監控不易、機房維護成本高昂、資安顧慮等痛點。

遠傳長期深耕客戶機房設施服務、國內外VPN網路、資訊安全解決方案、企業資訊規畫專案等雲端服務領域，雲端事業表現持續亮眼，今年8月雲端服務營收較去年同期大幅增加533%。（編輯：楊凱翔）1080919