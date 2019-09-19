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楊金龍對經濟保2有信心 暫不考慮預防性降息

最新更新：2019/09/19 20:03

（中央社記者潘姿羽台北19日電）中央銀行今天宣布利率連13凍，符合市場預期，儘管全球吹起降息風，央行總裁楊金龍表示，台灣今明兩年經濟成長率「保2」無虞，目前不會考慮預防性降息。

央行表示，全球經貿情勢仍緩，不過轉單效應及台商提高國內生產比重，均挹注經濟成長動能，自去年第4季以來，央行首度上修今年的經濟成長率預測值，較上季增加0.34個百分點，升至2.4%。

展望明年，民間消費成長持穩，政府支出增加，不過主要經濟體景氣降溫，國內輸出及民間投資成長將略低於今年，因此央行預測2020年經濟成長率為2.34%。

媒體詢問，轉單效應只是短期現象，央行以此為由，預測今明兩年經濟成長率都有2%以上，是否過於樂觀？

楊金龍說明，美中貿易摩擦對亞洲國家的出口造成頗大衝擊，台灣影響較小，一是轉單效應，對美出口相對穩健，二是美國經濟依舊不錯，需求得以支撐，且就美國聯邦準備理事會（Fed）釋放的訊息，他們對於明年經濟還是維持強勁看法。

央行最新經濟預測與主計總處稍有落差，主計總處8月預估2019年、2020年經濟成長率分別為2.46%、2.58%，央行態度相對保守。

楊金龍說明，2019年央行與主計總處的預測差距不大，主計總處在投資方面比較樂觀，2020年的預測值就差比較多，因主計總處在投資、出口都看得比較好；不過目前為止，央行依然認為明年會有2%以上的經濟成長，且暫不考慮預防性降息。（編輯：林孟汝）1080919

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