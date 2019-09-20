曾文生：全球都用台製半導體 肩負循環經濟使命

（中央社記者潘智義台北20日電）經濟部政務次長曾文生今天表示，政府推動5加2產業，其中循環經濟影響所有產業，尤其是最高端的科技產業，全球幾乎所有國家都使用台灣製造的半導體產品，台灣肩負推動循環經濟的使命。

曾文生今天出席「台灣永續供應循環經濟聯盟啟動儀式」致辭時指出，透過循環經濟，原料製成產品廢棄後再利用，台灣製造的半導體產業供應鏈將回頭變成供應圈；也就是推動循環經濟、能源永續供應的觀念，導入所有的生產過程，更要培養循環經濟的人才。

他舉例，太陽能板在設計之初就要做到可以再回收利用，一旦產品毀損之際便可很容易回收。

不過，他認為產業要做到回收，政府的法令必須徹底落實，經濟部與環保署將在10月舉行亞太循環經濟論壇，邀請法人、產業界參加，共同討論讓地球永續發展的可行方案。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新致辭時表示，台灣是最有名的供應鏈大國，大品牌要做好，供應鏈非常重要。今年道瓊永續新興市場指數（DJSI）公布成分股，台灣有23家企業入榜，在全球所有國家排名第7，但在新興市場國家排名第一，顯見台灣企業的永續報告寫得好、公司透明度高、實績也好。

為加速台灣產業轉型升級，政府打造以「創新、就業、分配」為核心價值，追求永續發展的經濟新模式，並透過「連結未來、連結全球、連結在地」3大策略，激發產業創新風氣與能量。政府提出「智慧機械」、「亞洲‧矽谷」、「綠能科技」、「生醫產業」、「國防產業」、「新農業」及「循環經濟」等5+2產業創新計畫，作為驅動台灣下世代產業成長的核心，為經濟成長注入新動能。（編輯：林孟汝）1080920