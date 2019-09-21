循環經濟創造價值 蘿蔔邊料變老菜脯身價翻百倍

（中央社記者韋樞台北21日電）循環經濟幾乎成了各行業最夯的研究課題，工研院研發能量強，早已將廢棄牡蠣殼提煉出碳酸鈣準備進軍醫藥界；另外將蘿蔔邊料搭配廠商發酵技術，30天變身老菜脯，身價大翻200倍。

循環台灣基金會將於10月16至18日於高雄展覽館舉辦「2019亞太循環經濟論壇—新契機」，工研院將聯合台糖、台電、中油、中鋼共同合辦。

工研院副院長彭裕民表示，循環經濟可從「生物循環」與「工業生產循環」兩個迴路進行資源往復循環再生。由於循環經濟商機龐大，並具有「技術密集度高、附加價值高、能源密集度低、汙染程度低」兩高兩低的特色，對於缺乏天然資源、但擁有豐厚創新研發能力的台灣，將是極佳的機會。

生物循環所需時間短，可以在取得某產業的廢棄物之後，短時間內創造新產品或成為產品的成分。工研院中分院表示，台灣冬天有大量蘿蔔上市，廠商供應便利店販售熟蘿蔔會產生大量邊料，估計每個工廠每個月的蘿蔔邊料高達100公噸，處理起來頗為頭痛。

工研院中分院以設備開發與生技產品研發能量，搭配生技公司優勢的發酵技術，開發低鹽健康的科技老菜脯原料，同時控制產品含水率及水活性，使產品不須添加防腐劑就可常溫保存。

這項研究成果正進一步放大生產製程與設備改良，目標進行連續生產，目前不僅改善傳統上老菜脯釀造製程需要3到5年以上，只要約30天就可完成，大幅降低生產時程和成本。

中分院強調，老菜脯產品經過3個月儲存試驗，顏色變化控制在5%以內，並且農藥殘留和重金屬均符合食品衛生標準，產品含水率及水活性均無法使食品指標微生物生長，可以在室溫下長期保存販售。將原本1斤新台幣10元的蘿蔔身價翻為2000元以上，大增200倍。

另外，牡蠣養殖是台灣西部沿海歷史最悠久的產業，但取出牡蠣之後的殼估計每年至少10萬到14萬公噸被當成廢棄物堆成山，影響環境衛生。工研院表示，牡蠣殼的主要成份是碳酸鈣，工研院與台糖公司合作，以廢棄殼提煉出碳酸鈣，透過加工升級製成實用品出售，預計1年可回收5萬公噸的殼，解決廢棄物問題，也改善蚵農的收入。

在工研院的策劃下，廢牡蠣殼計畫將分3階段進行。工研院說，牡蠣殼回收處理後改良土質的肥料與飼養動物的飼料產品，增加鈣元素；到了第2與第3階段，便能朝食品添加物，甚至藥品級規格等高附加價值的方向邁進，但團隊還要再更提升碳酸鈣純度至食品級和藥品級。

同時，碳酸鈣也是協助藥物成型的藥品賦形劑原料之一，未來若發展到一定的生產規模，也可望取代進口原料，提高藥品賦形劑的國產化程度。（編輯：張均懋）1080921