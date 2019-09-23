富致科技每股30元掛牌上櫃 早盤大漲33%

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）富致科技今天掛牌上櫃，承銷價新台幣30元，早盤走強最高來到39.95元，大漲33.17%。法人預期，富致明年業績可望較今年成長1成左右。

富致科技主要生產高分子正溫度係數自復式保險絲PPTC（Polymeric Positive Temperature Coefficient Resettable Fuse），產品類型包括插件式（DIP）、貼片式（SMD）、晶片與客製化、電池片等，產品主要應用於智能應用和物聯網，車用馬達和車用電子及工業控制等領域，拓展綠色能源利用及電動車電池市場。

展望下半年營運表現，富致預期，第4季業績可望回溫，期盼10月起業績回升，明年業績可望成長，看好物聯網、車用和工控三大成長動能，車用可望增溫。

法人預估，富致今年業績較去年大約小幅下滑1成以下。目前車用占比約2成，工控占比約2成出頭，智能應用占比約4成，能源占比約8%。富致明年業績可望較今年成長1成左右。

從市場來看，中國大陸占富致整體業績比重約4成，台灣占比約18%，北美占比約22%到23%，亞洲占比約14%。從同業競爭來看，台灣主要同業包括聚鼎、興勤等。歐美廠商包括Littelfuse/Tyco及Bourns等。

富致自結8月合併營收新台幣3146萬元，較去年同期3548萬元減少11.3%，累計今年前8月自結合併營收2.59億元，較去年同期2.88億元減少9.8%。（編輯：楊玫寧）1080923