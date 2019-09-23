資策會攜手業者 前進馬來西亞資安週展會

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）資策會於馬來西亞資安週展會設立台灣資安館，徵選4家台灣資安業者參展，協助台灣資安產業進軍新南向市場。

資策會新聞稿指出，馬來西亞資安展（CSM-ACE）是馬來西亞通訊及多媒體部支持設立的資安活動，今年CSM-ACE於今天起到25日在吉隆坡舉辦。

今年首度參加馬來西亞資安展，資策會在展場設立台灣資安館，包括全景軟體、來毅數位科技、網擎資訊軟體、雲想科技等4家台灣資安廠商參與。

資策會也準備參展導覽摺頁及台灣資安廠商介紹手冊，介紹參展資安業者，以及台灣自主研發資安業者的產品和服務特色，參展期間現場也安排商談媒合活動。

資策會國際處表示，馬來西亞近年積極發展數位經濟，完善資料保護法制，資安市場發展前景看好，今年6月國際處帶領資安新創及中小企業，與馬來西亞數位發展局（MDEC）、ICT產業公會（PIKOM）、網路協會及Asia Cybersecurity Exchange （AsiaCyberX）等資安及ICT產業推動組織進行交流，感受到馬來西亞政府及民間單位對資安的重視。

未來資策會將再帶領12家資安廠商參加下週10月1日到3日在新加坡舉辦的資安週展會，持續協助台灣資安業者進軍國際市場。（編輯：趙蔚蘭）1080923