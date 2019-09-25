全台25.5萬營業用車主注意 牌照稅10月1日開徵

（中央社記者吳佳蓉台北25日電）今年下半年營業用車輛使用牌照稅將於10月1日開徵。台中市政府地方稅務局統計，對比去年同期，開徵車輛數成長3.26%，主要受小客車數量成長所帶動，開徵稅額則年增1.67%。

財政部今天委請台中市政府地方稅務局舉辦「108年下期營業用車輛使用牌照稅開徵宣導記者會」，並於會中公布全國開徵件數及金額。

台中市政府地方稅務局局長沈政安提醒，今年營業用車輛下期使用牌照稅，繳納時間為10月1日至10月31日止；若逾期繳納，每2日將加徵應納稅額1%滯納金，最高至15%；逾30日未繳納，將移送行政執行署強制執行。

沈政安表示，統計本次開徵車輛為25萬5343輛，開徵稅額新台幣11億2533萬元，開徵輛數較去年增加8053輛，年增3.26%，開徵稅額也小幅成長1846萬元，增幅1.67%。

台中市政府地方稅務局表示，與去年同期相比，今年營業用小客車開徵輛數增加，營業用大客車則相對減少；經瞭解，應與業者為降低營運成本及車輛稅費，採取「大車換小車」策略，將原本營業用大客車換成一台或多台小客車有關，才使整體小客車輛數增加。

財政部表示，牌照稅繳納管道有7種，民眾可採金融機構代收（不含郵局）、長期約定轉帳、便利商店繳款（2萬元以下）、信用卡、ATM轉帳、活期存款帳戶轉帳以及晶片金融卡網路繳款；採約定轉帳者，記得在10月31日繳款截止日，預留足夠金額扣款。

在電子化繳納方面，財政部指出，民眾可利用手機等行動裝置掃描繳款書上QR-code，快速連結至網路繳稅服務網站進行線上繳稅，或是以工商憑證、「統一編號加車號」至地方稅網路申報作業網站登入線上查繳稅；目前也已支援台灣行動支付、ezPay簡單付、i繳費或8大行庫行動網銀APP繳稅。（編輯：紀淑芳）1080925