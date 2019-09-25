貿易戰未停 中鼎仍看好石化業美中新廠標案

中鼎工程副總經理蕭銘證25日在法人說明會表示，雖然美中貿易戰未解，沙烏地阿拉伯油田遭炸，英國脫歐過程也有難題，但仍看好石化業巨擘擴建新廠的工程標案。中央社記者潘智義攝 108年9月25日

（中央社記者潘智義台北25日電）中鼎工程副總經理蕭銘證今天在法人說明會表示，雖然美中貿易戰未解，但仍看好石化大廠在美國、中國大陸擴建新廠的工程標案。

蕭銘證指出，今年金融市場有很多隻「黑天鵝」，包括美中貿易戰、沙烏地阿拉伯油田遭到轟炸，以及英國脫歐，但仍看好美國市場蓬勃發展，除美國第1波乙烯工廠投資案已陸續完工投產，國際大廠也持續在美國進行第2波乙烯廠及下游工廠投資，中鼎可望再爭取石化新廠統包工程標案。

他說，中鼎工程已獲埃克森美孚（ExxonMobil）、沙比克（SABIC）合資的乙二醇（MEG）廠統包工程案；台塑集團在美國的投資案工廠等工程標案，未來將持續爭取新標案。

另外，中國大陸對外商投資限制持續鬆綁，促使國際石油巨擘紛紛計畫在中國大陸投資新建石化廠，包括巴斯夫（BASF）、沙比克等都計畫新建一體化石化廠。台灣的奇美、台塑、台化、南亞、國喬石化也打算在中國大陸新增產能。除了美、中石化市場新廠工程標案，東南亞民生用石化原料需求強勁，也有潛在商機。

除石化廠統包工程之外，中鼎也持續投入電廠工程市場，台灣力推離岸風電，所需水下基礎轉接段工程、基樁製造都是商機，約達新台幣100億元。

中鼎表示，今年以來在手訂單並未完全反映在營收，主因得標未簽約工程高達100億元左右，加上已簽約未開工的標案也不少，但年底前這類標案可望簽約，或動工。

中鼎指出，2020年潛在投標金額約4260億元，中東占33%、台灣占32%、東南亞占19%、美國占14%、印度占2%。以產業別區分，煉油石化占70%、電力占15%、交通占7%、環境占6%、一般工業占2%。（編輯：蘇志宗）1080925