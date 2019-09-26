外資大買偏空油價ETF 分析師：為套利並非看空

（中央社記者潘智義台北26日電）沙烏地油田遭受攻擊後，油價在9月中一度狂飆近15%，也帶動看好油價上漲的指數股票型基金漲勢，雖然昨天外資大買看空油價的指數股票型基金，專家認為，應屬套利，並非看空油價。

台灣證券交易所統計，昨天外資買超第一名為元大S&P原油反1指數股票型基金（ETF），計1萬1394張。元大S&P原油反1指數股票型基金今天盤中最高來到14.69元，上漲0.82%。

群益期貨分析師容逸燊表示，沙烏地阿拉伯油田遭受攻擊後，市場擔心原油供給下降，帶動油價大漲，但沙國表達油田設施可望很快恢復後，油價又回跌，因目前油價走勢沒有明確方向，對於看好油價上漲的投資人來說，即便油田遭受攻擊帶來油價上漲的「利多」，但油價回跌後也不代表翻空。

容逸燊指出，原油大漲後回跌過程中，原油期貨也跟著反映，昨天原油期貨已回補9月13日原油期貨大漲時的缺口，雖然從技術面來看沒有偏多，且用油旺季也近尾聲，但也不能說市場對油價漲勢看法翻空，畢竟現實環境的油價走勢不明，油價期貨、指數股票型基金等相關商品，仍以區間整理機會較大。

他認為，外資大買油價「反向」的指數股票型基金，從投資商品表面來看是對油價偏空，但實際上卻不能代表外資真正的想法，因為外資法人有很多投資工具，極可能是利用反向ETF與其他投資工具套利。（編輯：鄭雪文）1080926