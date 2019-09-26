貿協仰光辦汽機車零配件展 首設成車專區搶商機

外貿協會在仰光舉辦第7屆的「緬甸國際汽機車暨零配件展」和「緬甸國際電機電子暨電力設備展」，開幕儀式26日上午在仰光會展中心登場。中央社記者呂欣憓仰光攝 108年9月26日

（中央社記者呂欣憓仰光26日專電）外貿協會連續第七年在緬甸舉辦汽機車零配件展，由於緬甸政府鼓勵車輛在當地組裝後銷售，今年首度設立成車專區，希望替更多台灣汽車零組件廠商開拓市場。

中華民國對外貿易發展協會和展昭國際企業公司今年共同在仰光舉辦第七屆的「緬甸國際汽機車暨零配件展」和「緬甸國際電機電子暨電力設備展」，開幕儀式今天上午在仰光會展中心（Yangon Convention Center）登場。

今年有來自日本、南韓、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、中國大陸、緬甸、美國、德國和台灣等11國125家汽配、電機電子和工具機相關廠商參展。

今年共有155個攤位，展出項目涵蓋汽車引擎零件、車用電子零配件、修護器具和設備、電力電機設備、發電機、電線、電纜和供電設備等。

貿協估計今年可吸引3000名以上仰光當地和來自緬甸各地的買主，預期整體商機可超過350萬美元（約新台幣1億850萬元）。

貿協副秘書長林芳苗說，貿協今年首次和緬甸汽車製造商和經銷商協會（MAMDA）合作設立成車專區，由鈴木汽車、日產汽車、北京汽車和東南汽車展出成車。

林芳苗指出，目前緬甸登記汽車63萬輛，卡車38萬輛，每年都在成長，2019年上半年的新車成長率跟去年同期相比成長29%，由於緬甸政府鼓勵在緬甸組裝汽車後在緬甸市場銷售，可以創造就業機會並提升勞工能力，加上在地組裝比進口車便宜，因此汽車零配件進口到緬甸，再於當地組裝的市場非常有發展潛力。

緬甸商工總會副會長茅茅磊（Maung Maung Lay）表示，緬甸孤立了10幾年，對企業家和製造商來說，這個展覽是和外面連結的橋梁和平台，現在大家都想和緬甸合作，但緬甸要慎選合作的夥伴，他認為和台灣合作，可以一起成長。

展昭公司國外部執行長王姝節表示，緬甸很多人會買日本來的二手車，但車子的語音系統使用日文，因此很需要售後服務，這是台商的強項，她就鼓勵台商來參展，後來緬甸禁止二手車進口，但新車關稅很高，因此組裝汽車就有了商機，這也是今年首次成立成車專區的原因。（編輯：陳永昌）1080926

外貿協會在仰光舉辦第7屆的「緬甸國際汽機車暨零配件展」和「緬甸國際電機電子暨電力設備展」。圖為貿協副秘書長林芳苗參加開幕儀式。中央社記者呂欣憓仰光攝 108年9月26日