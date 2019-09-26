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川普態度反覆 市場觀望新台幣小貶0.6分

最新更新：2019/09/26 17:52
美國總統川普態度反覆，市場無所適從，轉趨觀望，26日新台幣兌美元狹幅盤整，收盤貶值0.6分。（中央社檔案照片）
美國總統川普態度反覆，市場無所適從，轉趨觀望，26日新台幣兌美元狹幅盤整，收盤貶值0.6分。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北26日電）美國總統川普態度反覆，市場無所適從，轉趨觀望，今天新台幣兌美元狹幅盤整，收盤收31.040元，貶值0.6分，台北及元太外匯市場總成交金額11.51億美元。

新台幣兌美元開盤價為31.050元，最高31.010元、最低31.055元；外匯交易員指出，今天市場交投偏清淡，而且區間蠻小，因為市場觀望氣氛濃厚，大家出手相當小心。

外匯交易員表示，由於接近月底，出口商有拋匯需求，拉抬新台幣盤中走勢偏升，不過下午拋匯力道減弱，新台幣在外資匯出以及部分亞幣偏弱影響之下，終場小貶作收。

短期而言，外匯交易員認為，美國經濟數字還不錯，使得國際美元逐步轉強，但川普對中國態度反覆，會讓市場更為謹慎，亞幣不敢看太深。

川普先是在聯合國大會痛批中國的貿易陋習，表示不會接受美中貿易談判達成「爛協議」，沒多久又公開說，美國可能會比大家所猜想的更快與中國達成協議。

外匯交易員分析，市場摸不透川普想做什麼，也不知道事態如何發展，只能保守以對，新台幣短線料將缺乏方向性，陷入狹幅盤整。（編輯：張均懋）1080926

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