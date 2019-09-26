中華信評：南山人壽與產物列信用觀察負向名單

（中央社記者劉姵呈台北26日電）金管會日前下令南山人壽停止投資型保險商品新契約業務，可能會削弱其整體商業基礎。中華信評今天將南山人壽與南山產物為「twAA+」的長期發行體信用評等與財務實力評等列入「信用觀察負向」名單。

金融監督管理委員會近期對南山人壽保險股份有限公司做出裁罰，下令要求南山人壽停止投資型保險商品新契約業務，直到投資型保險商品資訊系統的品質改善完成後才可以恢復。

中華信評今天發布新聞稿表示，這項裁罰已使南山人壽在維持品牌與聲譽、及維持資本實力高於同業平均水準等能力面臨更大的挑戰，因此將南山人壽與南山產物為「twAA+」的長期發行體信用評等與財務實力評等列入「信用觀察負向」名單。

中華信評指出，南山人壽的總保費收入在台灣壽險產業排名前三大，整體營運狀況在強健水準，但南山人壽導入的新資訊系統近來呈現出的問題，以及在投資型保單商品方面遭到的銷售限制，可能會削弱南山人壽的整體商業基礎。

中華信評預期於未來3個月期間，深入評估南山人壽新資訊系統對該公司整體信用品質的潛在影響程度，以及南山人壽在解決新資訊系統問題的進展等進行分析後，解除南山人壽與南山產物評等的信用觀察狀態。

中華信評表示，若中華信評評估後認為，南山人壽可以在今年年底之前有效解決其新資訊系統的問題，且新資訊系統問題將會對南山人壽的商業基礎、營運優勢或財務實力等方面產生負面影響，則中華信評將會確認南山人壽與南山產物的評等。

中華信評指出，如果深入評估後，發現南山人壽新資訊系統問題無法在今年底之前解決的可能性升高、導致各利害關係人對新資訊系統品質的疑慮升高；或南山人壽的財務與投資策略較中華信評對南山的假設更為積極，中華信評可能會將南山人壽與南山產物的評等調降1個級距。（編輯：蘇志宗）1080926