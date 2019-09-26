台灣形象展泗水登場 進軍東印尼市場

（中央社記者廖禹揚台北26日電）台灣形象展連續3年在印尼舉辦，今年首度移師東印尼市場門戶泗水，以智慧科技、觀光文化教育、健康醫療、清真台灣、農業科技與台灣生活時尚等6大主軸，進一步促進雙邊交流。

2019年印尼台灣形象展今天在印尼泗水會議中心盛大登場，特別以印尼國球「羽球」做為開幕典禮主概念，寓意以台印尼兩國共同運動文化及相互經貿交流達成共贏局面。

主辦單位中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳開幕致詞表示，台灣與印尼同為島國及緊密的區域鄰國，雙邊的人民有著非常緊密的聯繫，印尼是東南亞最大的經濟體，經濟強勁，工業蓬勃發展，投資不斷湧入，作為印尼最好的合作夥伴之一，在成長路上台灣絕對不會缺席，台灣形象展便是雙方合作及交流的最佳平台。

印尼工商會泗水分會主席Ali Affandi表示，泗水與東爪哇創業風氣興盛，台灣形象展是東爪哇及台灣業者很好的交流平台。黃志芳也藉此次形象展機會，25日率團拜訪當地投資熱區之一的中爪哇省，希望促成食品飲料、紡織成衣、汽車、電子、化工等產業合作。

台灣形象展由經濟部國際貿易局與外貿協會共同主辦，自2017年開始，連續2年在印尼雅加達舉辦，吸引近4萬人次共襄盛舉，促成破億美元商機，今年首度前進坐擁1.2億人口之東印尼市場門戶泗水，規劃智慧科技、觀光文化教育、健康醫療、清真台灣、農業科技、生活時尚等6大主軸，並首次展出台灣第一顆自製福衛五號衛星的高解析影像，以及第2顆自製衛星獵風者號的關鍵元件。

外貿協會表示，這次移師泗水，希望透過商機媒合、產業研討會及文化表演，把更專業的台灣形象，植入東爪哇門戶。

外貿協會表示，2019年印尼台灣形象展計有觀光局、台北市政府、科技部中部科學工業園區管理局、農委會、中國生產力中心、國家實驗研究所國家太空中心等政府單位及財團法人參與，後續也將於11月於菲律賓辦理台灣形象展，持續推廣台灣優質形象，並協助業者開拓新南向國家商機。（編輯：黃國倫）1080926