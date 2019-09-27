9月消費者信心走勢分歧 房產指標爆衝4年高點

（中央社記者潘姿羽台北27日電）中央大學台經中心今天發布9月消費者信心指數（CCI）為80.86點，小幅上升1.12點，但6項子指標走勢分歧，其中「未來半年購買耐久性財貨時機」大增10.6點，跳升至102.25點的樂觀水準。

消費者信心指數6項子指標中，物價水準、家庭經濟狀況、購買耐久財、國內經濟景氣等4項子指標上升，投資股市時機、就業機會則呈現下降。

子指標分數在100至200間屬於「偏向樂觀」，子指標分數在0至100間屬於「偏向悲觀」。從絕對水準來看，6項子指標走勢分歧，其中有5項偏向皆悲觀指標，只有房地產指標「未來半年購買耐久性財貨時機」最為樂觀，跳升至102.25點，創4年新高。

中央大學台經中心執行長吳大任分析，雖然出口方面受到外在情勢影響，台灣景氣還是維持相對高檔，整體經濟呈現「外冷內溫」，內需受惠於台商回流、中南部農漁產品出口狀況不錯，9月家庭經濟指標90.50點，非常接近歷史高點，顯見一般民眾對景氣看法還不錯。

特別的是，9月上升幅度最多的子指標「未來半年購買耐久性財貨時機」，調查結果為102.25點，較上月大幅上升10.6點，攀升至2015年10月以來、近4年高點，且絕對值從「輕微悲觀」的水準轉呈「樂觀」，有其代表意義。

「房地產應該是外部因素所造成」，吳大任說明，耐久性財貨主要反映房地產，國內資金在總統大選前會傾向觀望，但近期有大規模的台商回流，儘管政府對於資金流向有規範，當資金回台灣、人也要跟著回台灣，可能會以個人名義購買房地產，「這部分效果一定會有」。

此外，吳大任認為，近幾個月香港反送中抗議持續延燒，他相信部分港資會來到台灣尋找落點，房地產就成為重要投資項目。

9月消費者信心調查中，也有值得注意的警訊，「未來半年國內就業機會」下降幅度最多，9月調查結果為89.70點，下降4.3點，跌至2010年11個月以來的新低。

吳大任分析，就業屬於落後指標，這部分反映去年第4季開始，出口產業的景氣一直起不來，進而對就業市場產生影響；9月畢業季效應已經淡化，就業指標仍呈下跌，意味就業市場的狀況需要特別注意。

另外，在健康面向的調查，「目前健康狀況」指標為123點，顯示民眾對自己健康呈現樂觀；「預期健康狀況」為105.7點，同樣呈現樂觀。

消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，台北醫學大學管理學院暨大數據研究中心與健康力股份有限公司調查協辦，調查期間為9月19日至23日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2803位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。（編輯：楊凱翔）1080927