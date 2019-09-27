中小企業加速投資方案 投資額3個月破200億

（中央社記者蔡芃敏台北27日電）中小企業加速投資行動方案自7月上路後，已通過32家中小企業投資案，今天正式突破200億元關卡。經濟部表示，後續還有60多家中小企業正排隊等待審查。

經濟部投資台灣事務所今天召開「中小企業加速投資行動方案」第11次聯審會議，會中通過鴻勝化學、七駿科技2家中小企業投資逾12億元，預估可帶來62個本國就業機會。

鴻勝化學是溶劑大廠勝一化工的子公司，專門生產半導體製程中使用的超高純度電子級溶劑、蝕刻液，並提供電子廠溶劑回收服務。隨著台商回流熱潮，將帶動各種應用晶片需求增加，鴻勝將投資逾7億元在現有彰濱工業區擴建廠房，提升電子級化學品及回收純化產能，估可帶來約40個本國就業機會。

七駿科技為碳化鎢鋼切削刀具廠商，自有品牌7Leaders刀具的應用範圍涵蓋模具、機械配件、汽機車、航太、3C、醫療業，營運範圍遍及兩岸三地、歐洲和亞洲等地。七駿科技為了消化大量訂單，決定在台中工業區投入5億元設立新廠增加產能，並招募24位本國人才，強化在業界領先地位。

經濟部表示，中小企業加速投資行動方案自7月上路後，已通過32家中小企業投資案，總投資超過202億元，估計可創造1665個本國就業機會，目前還有60幾家中小企業排隊等待審查。

歡迎台商回台投資方案則是在昨天通過南茂及大江生醫2案，總投資額累計突破6000億元大關，預期可創造5萬2778個本國就業機會。

經濟部說，為了因應美中貿易戰造成全球經濟波動，政府推出投資台灣三大方案，鼓勵企業在台投資，政府也會積極協助業者，齊心打造台灣成為全球產業供應鏈樞紐。（編輯：黃國倫）1080927